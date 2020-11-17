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紐森有意全州宵禁引質疑 商家擔憂再受創

編譯組／綜合16日電
加州疫情惡化，州長紐森不排除實施宵禁。（Getty Images）
加州疫情惡化，州長紐森不排除實施宵禁。（Getty Images）

州長紐森（Gavin Newsom）16日表示，由於加州新冠肺炎（COVID-19）病例激增，他不排除實施宵禁（curfew），以免疫情爆炸失控。紐森並未說明宵禁將採取哪些具體方式，但其他已經實施或考慮實施宵禁的地區，可能會是紐森借鏡的對象。

紐約州上周開始實施宵禁，強制要求所有持酒牌的商店在晚上10時停止室內和戶外用餐服務，但可以繼續提供不含酒精飲品的外賣服務。西班牙目前已實施全國性夜間宵禁，德州艾爾帕索（El Paso）一名法官也下令實施兩周的宵禁，只允許發生緊急事故或需要必要服務的民眾外出。

近來病例同樣激增的洛杉磯縣官員也正在討論，是否該限制如餐廳和酒吧等民眾聚集場所的營業時間。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說：「我認為，我們應該盡一切力量，呼籲民眾不要外出，不要和他人聚會。」

雖然紐森16日未對宵禁的具體內容做出說明，但外界認為，加州實施宵禁的目的在讓民眾盡可能留在家中，減少病毒傳播，所以不致於對在宵禁時間外出的民眾開罰或予以逮捕。

不過，實施宵禁可能使已經處在財務崩潰邊緣的商家遭受重大打擊，因此，已經有民選官員對宵禁的想法提出批評。

聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）說：「我們之所以再度面對徹底封鎖和經濟困境，是因為部分人士認為新冠肺炎的威脅已經解除，他們是錯的。但是，要在夜間實施宵禁，全面封鎖社會，在我聽來有些反應過度。」

是否有證據證明宵禁對防堵疫情有效？柏克萊加大傳染病學和疫苗學名譽臨床學教授史華茲堡（John Swartzberg）說：「沒有科學證據能證明宵禁有效或無效。」

不過，史華茲堡表示，實施宵禁可以讓民眾知道疫情正在惡化，必須調整自己的行為，有助加強民眾採取減少病毒傳播的措施，例如佩戴口罩和保持社交距離。

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