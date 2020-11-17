舊金山疫情迅速惡化 從黃色層倒退兩級至紅色層

舊金山市長布里德呼籲市民盡可能居家避疫。（市長辦公室直播視頻截圖）

由於「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情迅速惡化，舊金山 在州府的「更安全經濟藍圖」上，由黃色層倒退兩級至紅色層。市長布里德（London Breed）11月16日宣布，調整部分商業重開的安排。

10月27日起重開的非必要辦公室，需要從25%容量室內開放轉變至暫停室內運作，員工必須100%遠程工作，直至另行通知。

為减少室內容量，健身 中心（包括健身房、酒店健身設施和攀岩牆），從原來的25%容量降至10%容量開放。

現時允許的所有其它業務和活動，可在當前適用的衛生指南範圍內繼續經營。包括：室外健身房和健身中心、戶外餐飲和外賣、小學和初中校園、零售店鋪、個人服務、文化和家庭活動（如博物館和水族館）。

布里德說：「我們需要做出這些艱難的選擇，拯救生命，並使醫療體系不至於不堪重負。感恩節來了，人們都想和家人朋友在一起，但今年要盡可能多地呆在家裡，避免不必要的旅行，避免和不住在一起的人聚會。」

公共衛生局已於11月12日發佈了旅行警告，敦促舊金山居民不要到縣外旅行，並建議選擇出行的人實行為期14天的自主隔離。

公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）表示，舊金山現時正經歷著新增病例比率的激增。舊金山每10萬人口當中，每天新增病例數，從10月10日3.7宗的低水準攀升到本周10多宗的高位。10月10日前的七天內，全市日均新增病例僅為29宗；到了11月10日前的七天內，全市日均新增病例已躍升至97宗。

布里德和考法克斯當天還宣佈，從17日（周二）開始，市府設立的南市場區（SOMA）的COVID-19檢測 站，將搬遷至位於100 Alemany Boulevard 的Alemany農夫市場，旨在為受疫情影響最大的人群和社區服務。

Alemany農夫市場檢測站每周運營五天，包括步行通過（walk-through）和得來速（drive-through）兩種檢測形式，每天可檢測多達500人次。這與南市場區此前的檢測能力相同。運營時間是：周一下午12時30分至4時30分；周二至周四上午8時30分至下午4時30分；周五上午8時30至下午12時30分。

市民可登錄網站sf.gov/gettestedsf在線預約檢測。沒有預約的居民或必要行業員工也可前往檢測。

自疫情大流行以來，舊金山迅速與檢測提供商Color和Carbon Health建立了公共COVID-19檢測計畫，確立檢測點，簡化時間安排和樣本收集、分發、跟踪，並有效地將結果反饋給檢測者。因此使舊金山在樣本周轉時間方面成為全國領先者，86%的結果在不到24小時內完成反饋，48小時內可完成反饋99%的結果。

舊金山現時每天檢測超過5800人次，是灣區九個縣當中檢測率最高的，人均檢測率也在美國各大都市中最高。市府現時管理和資助了全市55%的檢測，優先對有症狀或接觸過病毒的社會必要行業員工和居民提供檢測。