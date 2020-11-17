大氣河抵達 灣區降雨 塞拉山再降雪

灣區本周會顯著降雨。（Getty Images）

國家氣象局表示，一個微弱的大氣河（atmospheric river）17日將抵達灣區 ，各地都會明顯降雨，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）也將再降雪 。

氣象局預測，這個大氣河將為灣區各地帶來平均0.25吋的雨量，北灣山區和聖他克魯茲山區雨量將高達1到1.5吋，灣區以北到俄勒岡州邊界的北加州 地區降雨量可望達2到4吋，塞拉山區到18日的降雪量將有2到3呎。氣象局表示，這次降雨不會在夏季被大火焚燒過的地區引發洪水或山泥傾瀉。

聖荷西州大火災氣候研究實驗室（Fire Weather Research Lab）主任克萊蒙斯（Craig Clements）說：「這是個好現象，火災季節已經結束，冬季即將開始。」

克萊蒙斯指出，秋季降雨1吋代表一個地區的火災季節已結束，這次降雨不但可以使近幾個月被大火燒乾的數百萬畝土地恢復濕潤，還可促進綠草和其他植物生長。就算12月和明年1月反常沒有降雨，火災風險會有所增加，也不會達到和加州今年高溫、強風的夏季一樣的危險程度。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）火災地圖顯示，北加州包括灣區的野火風險已顯著降低，但南加州大部分地區的野火風險仍居高不下。