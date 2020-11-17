我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

大氣河抵達 灣區降雨 塞拉山再降雪

編譯組／灣區16日電
灣區本周會顯著降雨。（Getty Images）
灣區本周會顯著降雨。（Getty Images）

國家氣象局表示，一個微弱的大氣河（atmospheric river）17日將抵達灣區，各地都會明顯降雨，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）也將再降雪

氣象局預測，這個大氣河將為灣區各地帶來平均0.25吋的雨量，北灣山區和聖他克魯茲山區雨量將高達1到1.5吋，灣區以北到俄勒岡州邊界的北加州地區降雨量可望達2到4吋，塞拉山區到18日的降雪量將有2到3呎。氣象局表示，這次降雨不會在夏季被大火焚燒過的地區引發洪水或山泥傾瀉。

聖荷西州大火災氣候研究實驗室（Fire Weather Research Lab）主任克萊蒙斯（Craig Clements）說：「這是個好現象，火災季節已經結束，冬季即將開始。」

克萊蒙斯指出，秋季降雨1吋代表一個地區的火災季節已結束，這次降雨不但可以使近幾個月被大火燒乾的數百萬畝土地恢復濕潤，還可促進綠草和其他植物生長。就算12月和明年1月反常沒有降雨，火災風險會有所增加，也不會達到和加州今年高溫、強風的夏季一樣的危險程度。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）火災地圖顯示，北加州包括灣區的野火風險已顯著降低，但南加州大部分地區的野火風險仍居高不下。

編輯推薦

加州 灣區 降雪

上一則

警察審核員擴權 聖荷西改革邁大步

下一則

警方在也敢犯案！屋崙華埠1天4搶劫 華人見義勇為

延伸閱讀

灣區新增確診465例1人死

灣區新增確診465例1人死
選舉地圖說話：加州進步派大本營在灣區、洛杉磯

選舉地圖說話：加州進步派大本營在灣區、洛杉磯
灣區Fry's 再關1家 僅存4家

灣區Fry's 再關1家 僅存4家
加州得票創紀錄！ 白登破1000萬、川普550萬

加州得票創紀錄！ 白登破1000萬、川普550萬
加州確診破百萬 每40人就1人染疫

加州確診破百萬 每40人就1人染疫
灣區急凍 太浩湖、優勝美地迎初雪

灣區急凍 太浩湖、優勝美地迎初雪

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店