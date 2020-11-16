加州議會亞裔成員 男女嚴重失衡 女性僅1人

民主黨的亞太裔黨團全部都是男性。（本報檔案照片）

加州亞裔 參政踴躍，如今議會中的亞裔和太平洋島嶼裔（APIA）成員也已經超過15人。但是其中男女嚴重失衡，絕大部分都是亞裔男性，亞裔女性獨獨只有一人。

無論是民主黨 派還是共和黨派，亞裔男性的議員比比皆是，像是華裔的邱信福（David Chiu）、丁右立（Phil Ting）、羅達倫（Evan Low）、潘君達（Richard Pan）、陳立德（Philip Chen）、方文思（Vince Fong），韓國裔的崔浩錫（Steven Choi），日本裔的土村（Al Muratsuchi），菲律賓裔的邦塔（Rob Bonta），印度裔的卡拉（Ash Karla）等等。

但是女性則少之又少，可謂「一枝獨秀」。過去兩年，加州參眾兩會合共120名成員之中，只有張齡玲（Ling Ling Chang）一位亞裔女性。但是在2020年選舉中，共和黨籍的張齡玲連任失敗，輸給民主黨對手。

今年11月選舉中，兩名越南裔的阮氏女性在南加州同一選區競逐。最終共和黨代表阮氏Janet Nguyen擊敗民主黨的阮氏Deirdre Nguyen，明年起將成為加州議會中的唯一亞裔女性。該區的現任議員也是同為越南裔的Tyler Diep，但是在3月初選中敗下陣來。

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現任加州議會亞太裔黨團主席的邱信福表示，民主黨一直在努力支持民主黨籍的亞裔女性，但遺憾她們並未能當選。他舉例稱，像是南灣選區中朱感生（Kansen Chu）不再競逐連任的那一席，黨團當時支持的就是韓國裔的Anna Song。最終Anna Song未能勝選，但是對於勝選的25歲華裔李天明（Alex Lee），邱信福也同樣歡迎。

上述南加州橙縣的雙阮（Nguyen）之爭，邱信福也表示民主黨努力支持了Deirdre Nguyen，但是遺憾她也未能當選。

此外，民主黨團內亞太裔男性也新舊交替。南加州橙縣的韓國裔Dave Min擊敗共和黨對手，成功進入參議會。另一位黨團成員，現任的聖地牙哥選區的具菲律賓血統的議員Todd Gloria，勝選當上聖地牙哥市長，將成為聖地牙哥首位非白人的市長。