金山聯合廣場聖羅蘭3度遭搶 5搶匪過程僅90秒

舊金山聯合廣場名店聖羅蘭四周內三度被搶。（取自Google地圖）

舊金山 聯合廣場名店聖羅蘭（Yves Saint Laurent）日前再度遭搶，這次被搶走價值超過5萬元的商品。

聯合廣場聖羅蘭店此次是四周來第三度遭搶匪入內搜括，被搶走的商品都是高價皮包，價值約5萬4000元。

聖羅蘭店華裔陳姓經理（Stanley Chin）表示，事件發生在9日下午5時左右，他說：「騷亂發生時，我人正在儲存室裡。搶匪一共有五人，整個搶劫過程只有90秒。」

警方報告指出，聖羅蘭店的警衛和多名嫌犯扭打成一團，嫌犯打傷了警衛，並將他制伏在地，嫌犯在搜刮店內20個皮包後，跳上在門口等候的一輛汽車 迅速逃逸。和大部分零售商一樣，聖羅蘭的政策也要求店員不要介入這類事件。

舊金山警局副局長拉薩（David Lazar）說：「聖羅蘭店的安全準則其實十分嚴格，他們一次只允許一名顧客進入，並即刻將門鎖上。在這次事件中，被允許進入的第一名嫌犯將門推開，讓其他嫌犯進入。」

拉薩說：「這不是這群嫌犯頭一次在舊金山市中心犯案，因為有人看到多名嫌犯腳上戴著電子腳鐐，代表他們曾因盜竊被捕，案件還在審理中。我們已經掌握了多名嫌犯的身份。」

聯合廣場商店搶劫事件在新冠疫情 爆發前已經常發生，高價精品店Louis Vuitton、Christian Dior和Ferragamo都是受害者，最惡名昭彰的是人稱「彩虹女子」（Rainbow Girls）的盜竊團體，她們以服裝和髮色鮮艷得名。