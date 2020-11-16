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金州勇士砸3000萬推快篩 盼開放50%觀眾席

記者劉先進／綜合報導
勇士希望投資3000萬元，推動快速15分鐘新冠病毒檢測，以便讓球迷回歸，大通中心能坐一半觀眾。（記者劉先進 ／攝影）
勇士希望投資3000萬元，推動快速15分鐘新冠病毒檢測，以便讓球迷回歸，大通中心能坐一半觀眾。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士東主拉柯布（Joe Lacob）已向加州政府和地方官員提交雄心勃勃的計畫，希望投資3000萬元推動新冠病毒15分鐘快速檢測，有效率為99%。測試每個入場球員、球迷和員工，球迷即能到場觀看新賽季，舊金山勇士大通中心上座率達到50%。拉柯布期望這種方法成為所有球隊和娛樂場所放心讓觀眾回歸的典範。

不過，目前灣區疫情反撲，多縣收回允許室內就餐的命令，舊金山規定室內宗教文化活動不能超過100人，且不超過2小時，勇士新計畫能否通過批准，很難確定。洛杉磯湖人隊就表示，不會允許球迷入場，直到進一步通知。

綜合ESPN等媒體的報導，拉柯布表示，自從NBA於3月停賽，他和團隊一直在制定名為「勇士國度運作計畫」（Operation DubNation）。新冠病毒檢測將使用PCR（聚合酶鏈式反應）檢測或同等技術，可在15分鐘內檢測出鼻腔或咽喉拭子中的病毒遺傳物質痕跡，比快速抗原檢測準確得多。

NBA複賽和美職棒聯盟比賽都使用PCR檢測病毒，結果在一夜之間或24小時內出來。

快速PCR測試近數月才出現，隨著行業恢復生產，好萊塢電影公司是首批受益者。今年夏天和秋天，NBA也利用技術測試數千份樣本。目前有三家公司獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准，加緊量產檢測材料。拉柯布認為，這些能滿足勇士的檢測需求。且使用快速PCR檢測很有必要，因為準確率近99%，甚至在人還沒有成為傳染源前就能檢測出來。

勇士的計畫還包括：要求球迷戴口罩、保持社交距離，球場內配備最先進的空氣過濾系統，系統有能力100%使用外部空氣，或者淨化大樓的空氣供應，必要時在一小時內更換四次空氣。

勇士上賽季例行賽有17場沒打，球隊損失5000萬收入。柯瑞、湯普森、格林等人頂薪，球隊估計要繳納奢侈稅4200萬。本賽季若空場比賽，拉柯布估計可能再損失4億。花費3000萬制定全面的計畫，以50%的容量重開球場，在經濟上非常值得。拉柯布表示，這不是此計畫的驅動力，他希望大家了解勇士不是只想賺更多錢。雖然球隊想球迷回歸，有收入，但還想樹立一個標準，向世界展示如何做到讓球迷安全回歸。

疫情開始以來，加州未批准任何球迷入場，舊金山已禁止一些重新開放的活動，包括室內餐飲、健身房和電影院的容量。 舊金山衛生局聲明說，已收到勇士提案，正在結合目前市內、灣區和州內病例激增的情況進行審查。

勇士希望投資3000萬，推動快速15分鐘新冠病毒檢測，以便讓球迷回歸，大通中心能...
勇士希望投資3000萬，推動快速15分鐘新冠病毒檢測，以便讓球迷回歸，大通中心能坐一半觀眾。（記者劉先進 ／攝影）

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