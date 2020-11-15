疫情不退…感恩節吃火雞熱情不減

專家說，一般的火雞約20磅重，如果要找較小的，愈早選購越易找，遲了就不容易找到。（Getty Images）

還有兩周就是感恩節，「美國 火雞聯會」說，美國人不受疫情 影響，對於在節日吃火雞的熱情不減，估計今年過節，美國人會吃掉4000萬隻火雞。

不少疫情專家都呼籲，目前全美爆發第三波疫情，所以今年的感恩節家庭聚會最好取消，如要聚餐也要愈少人愈好，甚至採用ZOOM視訊會議的方式互相祝賀。但美國火雞聯會表示，無論如何，美國人仍然喜歡在過節時吃火雞。

專家提醒說，火雞一般重20磅，消費者如要選購較小的火雞，愈早前往選購就愈可能找到較小的火雞，如果到過節前夕才去選購，可能就找不到較小的了。

以下是各主要超市今年火雞的價格，消費者最好先在網上查看價格，這樣就可避免到多家超市查看。

●Trader Joe's：每磅1.99元，有機的每磅要3.49元。

●Whole Foods：每磅2.49元，有機的每磅3.49元。

●好市多：每磅0.99元，有機的每磅2.99元。

●喜互惠/Albertsons/Lucky：每磅0.89元。

●Kroger：最低每磅0.37元。(Kroger全美共2800家分店)

●Publix：最低每磅0.49元。(Publix全美共1200家分店)

●Target：最低每磅0.79元。

●沃爾瑪 ：最低每磅0.68元。