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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

白登若上台 律師：將最先改革H1B簽證政策

記者王若然／洛杉磯報導
白登上台，H1B政策可能面臨改變。 （本報檔案照）
白登上台，H1B政策可能面臨改變。 （本報檔案照）

不少留學生和畢業後留美發展的外籍勞工，在川普執政時期受到移民政策緊縮，期待白登上台後可以放寬。而白登競選時，承諾增加工作簽證名額和取消綠卡國別限制等，讓民眾翹首以待。但是據移民律師分析，白登上台後改變移民政策是一個循序漸進的過程，而承諾增加工作簽證名額，也未必一定能兌現。

移民律師許俊良認為，在白登就職100天內會陸續有新政策出台，但不可能一次性改變所有現行政策。美國政治體系龐大，如果新總統一下子全部改變前朝的政策，移民局官員作業時會很困難，「多半會一項一項來。」

許律師表示，眼前看到的問題包括：川普在選舉日前一個多月，通過勞工部和移民局增加了許多新政，如提高最低工資標準，以及12月之後就要生效執行的H1B簽證專業嚴格對口。他認為，這些都不是很「理性的」政策。白登最可能先改變的就是H1B薪水標準。因為有律師估計，按照川普的薪水政策，至少有一半H1B簽證是辦不下去的。

他預計，這些都將是白登上台後優先要改變的。因為白登1月20日就職，緊接著3月H1B抽籤開始。如果白登沒有做出一些政策調整，移民官在審查案子中會感到疑惑。即使白登不做這些修正，目前也有團體向聯邦法院上訴川普的這些政策規定，預計明年初會有一些消息。

至於增加工作簽證名額，許律師表示，政客的話不一定都能實現，增加簽證名額是國會的事，也不是白登一個人說了算。但對華人移民來說，白登上台在整體上還是有利的。

另一位移民律師郝琦認為，民主黨和共和黨對移民的態度「水火不容」。但是不管是哪個黨的總統執政，美國的移民法律是很難改變的，但是在執行的力度上會有所不同。隨著白登上台，移民局的作風、文化也會改變。在川普時期，通過一系列行政令，移民局對案件審核較為嚴格，白登時代預計會緩和。但是這種改變不會一蹴而就，需要時間。另外，對於增加簽證和綠卡名額，這些都涉及到移民法的變更，也不是總統一人說了算。因此，郝琦認為，白登上台後，主要改變的還是對移民法執行的風格和文化，並非法律本身。

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