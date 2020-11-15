我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

加州得票創紀錄！ 白登破1000萬、川普550萬

編譯組／灣區14日電
經過今年的選舉，郵寄選票可能成為永久方法，人人都會獲得政府寄發郵寄選票，因此人人都可以選擇以郵寄方式投票。(Getty Images)
經過今年的選舉，郵寄選票可能成為永久方法，人人都會獲得政府寄發郵寄選票，因此人人都可以選擇以郵寄方式投票。(Getty Images)

截至14日，加州的選票還沒有計完，但白登和川普的得票數目都打破紀錄；白登得票超過1000萬，創下加州史上的最高紀錄。川普也得到550萬元，而且令人驚訝地比四年前多得了100萬。白登得票約占三分二，川普得票約三分一。

這次選舉，加州登記選民也破紀錄，達到2200萬人；在這2200萬人中，1750萬人投了票，比四年前川普對喜萊莉多了300萬人。以投票人數來說，1750萬人是加州史上最高。

不過，這次選舉加州的投票率雖高達70%，卻不及2008年(歐巴馬對馬侃)的79%，也不及2016年(川普對喜萊莉)的75%；更不及1960年(甘迺迪對尼克森)的88%，以及1964年(約翰森對高華德)的80%。

灣區蒙洛學院政治學教授米捷森(Melissa Michelson)說，70%的投票率比預期低，根據這次選舉的情況看，應該再高一點。

為什麼今年選舉的投票率不能超過2008年和1960年代？據加州政策研究中心(PPIC)的研究顯示，亞裔和西裔選民投票的熱情不高，而少數族裔的選民又不斷增加，特別是西裔選民增加速度最快；還有年輕人投票的熱情也不及年長者。

灣區選民的投票率超過了全加州，舊金山的投票率高達85%，但仍不及一些塞拉山區的郊區縣，例如塞拉縣(Sierra)的投票率高達87%，艾瑪多縣(Amdor)的88%；另一方面，在西裔人口占了高比例的帝王縣(Imperial)，投票率只有50%，在灣區北邊的雷克縣(Lake)，投票率更只有29%。

加州這次選舉是郵寄選票的里程碑，經過這次選舉之後，加州可能將讓郵寄選票變為永久投票方式；以後每個選民都會接到政府寄發的郵寄選票，因此人人都可選擇以郵寄選票的方式投票。

編輯推薦

投票 加州 川普

上一則

25歲李天明 成加州史上最年輕亞裔州眾議員

下一則

讀者來函／大選結束了 左派右派淡定吧

延伸閱讀

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權

趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權
華人鑽石吧集會 挺川普再做四年

華人鑽石吧集會 挺川普再做四年
圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手

圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場