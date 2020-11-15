加州得票創紀錄！ 白登破1000萬、川普550萬

經過今年的選舉，郵寄選票可能成為永久方法，人人都會獲得政府寄發郵寄選票，因此人人都可以選擇以郵寄方式投票。(Getty Images)

截至14日，加州 的選票還沒有計完，但白登和川普 的得票數目都打破紀錄；白登得票超過1000萬，創下加州史上的最高紀錄。川普也得到550萬元，而且令人驚訝地比四年前多得了100萬。白登得票約占三分二，川普得票約三分一。

這次選舉，加州登記選民也破紀錄，達到2200萬人；在這2200萬人中，1750萬人投了票，比四年前川普對喜萊莉多了300萬人。以投票 人數來說，1750萬人是加州史上最高。

不過，這次選舉加州的投票率雖高達70%，卻不及2008年(歐巴馬對馬侃)的79%，也不及2016年(川普對喜萊莉)的75%；更不及1960年(甘迺迪對尼克森)的88%，以及1964年(約翰森對高華德)的80%。

灣區蒙洛學院政治學教授米捷森(Melissa Michelson)說，70%的投票率比預期低，根據這次選舉的情況看，應該再高一點。

為什麼今年選舉的投票率不能超過2008年和1960年代？據加州政策研究中心(PPIC)的研究顯示，亞裔和西裔選民投票的熱情不高，而少數族裔的選民又不斷增加，特別是西裔選民增加速度最快；還有年輕人投票的熱情也不及年長者。

灣區選民的投票率超過了全加州，舊金山的投票率高達85%，但仍不及一些塞拉山區的郊區縣，例如塞拉縣(Sierra)的投票率高達87%，艾瑪多縣(Amdor)的88%；另一方面，在西裔人口占了高比例的帝王縣(Imperial)，投票率只有50%，在灣區北邊的雷克縣(Lake)，投票率更只有29%。

加州這次選舉是郵寄選票的里程碑，經過這次選舉之後，加州可能將讓郵寄選票變為永久投票方式；以後每個選民都會接到政府寄發的郵寄選票，因此人人都可選擇以郵寄選票的方式投票。