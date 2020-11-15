李美恩連任 聖馬刁市議員 將續推動可負擔屋擴建

李美恩即將成為聖馬刁市史上首位民選亞裔市議員。（圖片由李美恩提供）

在2019年11月獲委任的聖馬刁市市議員李美恩（Amourence Lee），在本次選舉獲勝而成功連任，將於12月7日宣誓就職，成為這座亞裔 占21%的10萬人口城市史上首位民選亞裔市議員。

出生長大在波士頓的李美恩，父親是在夏威夷出生的第三代華裔，母親是猶太裔。在哥倫比亞大學接受公共政策與衛生專業培訓後，她代表聯合國兒童基金會前往北京從事預防愛滋病工作。在中國居住四年期間，她曾在清華大學教書。2009年，李美恩和丈夫搬到聖馬刁市，育有兩名子女。

過去一年市議員任期，李美恩推進多項與選民利益息息相關的工作。包括：支持MidPen100%可負擔房屋項目，將單位數量從164個增建至225個；通過協議保證北岸堤防工程按期推進，使這個今年破土動工的項目幫助1700戶家庭擺脫洪災威脅；在7月通過一項市議會與警方合作起草的協議，宣布非裔生命很重要；在疫情 下，以12萬4000元租金援助支持兒童保育機構，通過廣泛的聯盟籌集50萬元支援本地機構。

新冠疫情爆發後，李美恩獲任為區域抗疫小組成員，參與提出抗疫的各種建議。

疫情之前，聖馬刁市財政基礎雄厚，有充足的儲備和計畫去管理2億4000萬元的養老金負債。上個月，加州公務員退休基金（CalPERS）公布了2019-2020財年的初步投資回報率為4.7%。李美恩說，這將新增聖馬刁市的養老金負債1500萬元，並於2022-2023財年達到2億5800萬元的峰值。

李美恩指出，聖馬刁市的預算 周期從兩年改為一年，每季度審查一次，她所在的委員會每周開會一次，制定財政可持續戰略以彌補赤字，採取多管齊下的措施。包括：永久取消部分公務人員職位並凍結薪酬上漲；支持新增瞬態和占用稅（TOT）提案；戰略性地減少基建預算。她提出尋求每一個增加財政收入的機會，並確保救濟資金的充足。

為應對住房危機，李美恩表示：「我們今年批准了2個重點專案，建造了近300個可負擔住房單位。明年，我希望看到我們的總體計畫更新，不受公投提案的阻礙。」她強調，聖馬刁市的住房長期讓大眾無法負擔，長者無法留下，孩子也將沒有未來。