舊金山灣區多縣 疫情戲劇化飆升

北灣蘇拉諾縣(Solano)的位置圖。這個縣的感染率，每10萬人就有17.8人感染，確診率也高達10%，兩者都是全灣區最高。(Getty Images)

自3月疫情 爆發以來，灣區 的疫情一直不算嚴重，但最近一周情況出現明顯變化，確診病大增，以12日為例，灣區九縣單日新增確診達1625例；住院人數目前還未見明顯增加，但住院人數要在確診增加後7至10日才會上升。

如果目前的趨勢持續，灣區除了馬連縣，其他八個縣的商業開放步伐都會倒退，回到最嚴厲的紫色階段，因為八個縣目前的單日確診病例都超過了「每10萬居民就有7人感染」的規定。

目前這八個縣還沒有退回紫色階段，是因為受檢測 的因素影響，因為大量檢測使規定略為放鬆。

從以下9縣的「每10萬人的感染率」和「確診率」(檢測呈陽性的比例)可看到多個縣最近疫情的戲劇化增加：

●舊金山：最近7天平均每天的感染率，每10萬人有9.19人感染，兩周前只是3.86人；最近的感染率為1.7%，兩周前是0.9%。無論感染率和確診率近日都明顯增加。

●阿拉米達縣：7天平均每天8.97人感染，兩周前是5.55%；最近確診率為1.6%，兩周前是1.6%。

●聖他克拉拉縣：7天平均每天8.2人感染，兩周前是6.33人；最近確診率2.2%，兩周前是1.6%。

●聖馬刁縣：7天平均每天11.46人感染，兩周前是6.22人；最近確診率5.1%，兩周前是3.4%。

●康曲柯士達：7天平均每天7.8人感染，兩周前是5.8人；最近確診率2.7%，兩周前是1.9%。

●馬連縣：7天平均每天6.8人感染，兩周前是4.47人；最近確診率1.1%，兩周前是1.2%。

●蘇拉諾縣：7天平均每天17.82人感染，兩周前是10.5人；最近確診率10%，兩周前是8%。

●納巴縣：7天平均每天11.6人感染，兩周前是6.46人；最近確診率3.3%，兩周前是1.8%。

●蘇諾瑪縣：7天平均每天11.6人感染，兩周前是11人；最近確診率5.3%，兩周前是5.2%。

從上述數字可見：第一，各縣的感染率和確診率都增加。

第二，以感染率來說，北灣蘇拉諾縣每10萬人就有17.8人感染，是9縣之最；四個人口最多的縣，包括舊金山、聖他克拉拉、阿拉米達和聖馬刁，感染都明顯上升。

第三，以確診率來說，最高也是北灣的蘇拉諾縣，高達10.%，其他四個主要縣的確診率也明顯上升，其中舊金山兩周前的確診率還在1%以下(0.9%)，成為全美大城市最低，但最近也急升至1.7%。