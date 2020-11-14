舊金山11餐廳違規 遭令暫時停業

舊金山 公共衛生部12日發布一份清單，列出11家違反舊金山衛生條例並被下令暫時停業的酒吧、咖啡廳與咖啡店。

舊金山新冠疫情 中心13日下午發出聲明表示，當任何餐廳採取修正措施，並由公共衛生部門核實符合法規，將可能會重新開放。店家關閉時間為1至7天不等。

被勒令暫停業務的餐廳以酒吧為最大宗。舊金山允許酒吧在戶外營業，若酒吧同時提供食物與酒精飲料，如果他們沒有自己的廚房準備餐點，必須有合作料理夥伴。衛生部門檢查人員指出，若酒吧提供酒精飲料而未有餐點，空間擁擠、臉部遮蓋不足夠，允許顧客自助服務，也不重視適當社交距離 ，則是持續重複違反衛生法規。

11家餐廳包括Amsterdam Cafe (930 Geary Blvd.)、CoffeeShop (2761 21st St.)、The EndUp(401 Sixth St.)、Delirium Cocktails(3139 16th St.)、The Knockout(3223 Mission St.)、The Midway(900 Marin St.)、Mr. Bing’s(201 Columbus Ave.)、Shotwells(3349 20th St.)、Trad’r Sam(6150 Geary Blvd.)、El Trebol Sports Bar(3149 22nd St.)、The Valencia Room(647 Valencia St.)。

公共衛生部在聲明中指出，收到投訴後，食品安全部門會進行調查，包括觀察餐廳情況與確認相關資訊、檢查並進行教育，以及解決對衛生法規缺乏了解的情況，核實違規是否修正。新冠疫情大流行開始之際，大部分公眾投訴是有關於不合適或缺乏適當口罩，隨著教育與違規執行行動的展開，投訴擴及沒有保持社交距離，以及在沒有提供合規餐點情況下，提供酒精飲料。