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新議員華埠謝票 金山政局大體不變

記者李晗 / 舊金山報導
多位現任、新當選的議員，以及華埠社區代表，在花園角舉行慶祝和謝票活動。（記者李晗/攝影）
多位現任、新當選的議員，以及華埠社區代表，在花園角舉行慶祝和謝票活動。（記者李晗/攝影）

舊金山市議員選舉塵埃落定，華裔選民也已經利用選票來展現影響力。今年的一共六個市議員席位的選舉中，四位議員成功連任，另兩位新當選的議員也是現任議員點名的接班人，因此整個議會的政治風向料將不會有太大改變。

11月12日，兩位當選的議員協同現任議員、華埠社區的代表在華埠花園角舉行慶祝和謝票。

新當選的佩斯金（Aaron Peskin，連任）和梅義加（Myrna Melgar）在華埠感謝選民，即將卸任的議員李麗嫦則感謝民眾選擇了陳詩敏。此外市議員馬兆明，白蘭民主黨協會，華人進步會行動基金等團體代表出席活動。

在選舉中支持進步派候選人的社區住客聯會的主席梁榮浩致辭時說，很高興這次選舉中陳詩敏和梅義加獲得勝利，她們關心華人社區，同時也寄望中文流利的陳詩敏能夠將華人心聲帶入議會。

四名成功連任的議員包括佩斯金、潘正義（Dean Preston）、盧凱莉（Hillary Ronen）和安世輝（Ahsha Safai）。兩名新議員陳詩敏和梅義加，也都是即將卸任的兩位華裔議員李麗嫦和余鼎昂支持的接班人。

當天陳詩敏因為外出而未能出席。潘正義、盧凱莉兩名進步派當選代表也沒有出席。至於第11區的議員選舉中，華埠團體在背書中則出現分歧。白蘭民主黨協會支持了安世輝，住客聯會等則是支持了艾華樂（John Avalos），因此當選連任的安世輝也沒有出席。

議會過去一直和市長布里德（London Breed）關係不佳，因為布里德屬於民主黨溫和派，而議會中佔大多數的是民主黨的進步派。新的議會組成總體沒有太大改變，但是新當選的梅義加既是進步派力挺的候選人，也是布里德的親密盟友，她在未來議會中會否發揮橋梁作用也引人關注。

現任議會議長是華裔的余鼎昂。他卸任後，議長席位將花落誰家也勢必引起波瀾。馬兆明透露，已經有相關的討論進行中，他認為新的議長必須要能夠內部團結議會，也要能夠與市長辦一起合作。

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