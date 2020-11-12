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幽靈船大火36死 屋崙共賠償3300萬

編譯組／屋崙11日電
屋崙「幽靈船大火」民事訴訟宣告終結，總賠償金額為3300萬元。（Getty Images）
屋崙「幽靈船大火」民事訴訟宣告終結，總賠償金額為3300萬元。（Getty Images）

屋崙市議會11日宣布，將賠償「幽靈船大火」（Ghost Ship fire）12名倉庫住客39萬9000元，全案也宣告終結。

這起倉庫大火民事訴訟於2017年提出，屋崙今年稍早同意賠償36名死者中32名死者家屬2350萬元，和需要長期照護的火災生還者麥斯威爾（Samuel Maxwell）920萬元，加上11日宣布的39萬9000元賠償金，使這起訴訟的總賠償金額達到3300萬元。

11日獲得賠償的12名受害住客中，有8人當晚在火災現場。 有些人使用消防栓協助救火，有些人幫助扭傷腳踝的住客瓦茲沃斯（Peter Wadsworth）逃生。瓦茲沃斯後來身亡，是36名死者中唯一的倉庫住客。其餘死者都是前來參加電子音樂派對的賓客。

訴訟被告艾米納（Derick Almena）是倉庫真正承租人。他和妻兒平時住在倉庫二樓，其他住客則住在一樓。火災當晚，艾米納和妻兒人在屋崙一家飯店內，不在倉庫裡。另一名被告哈利斯（Max Harris）也是倉庫住客。陪審團去年撤銷他36項過失殺人罪名，但未放棄追究艾米納過失，將於明年對艾米納進行重審。

大難不死的倉庫住客布里托（Carmen Brito）請求阿拉米達縣檢方撤銷對艾米納的控訴，他表示，和解證明，犯錯的另有其人。

布里托說：「這些人在第一次訴訟中沒有被定罪，第二次訴訟也不太可能被定罪。艾米納已經坐了三年牢、居家監禁六個月，並沒有被判有罪，所以，現在是結束一切的時候。重審無法讓人死而復生，也無法為任何人帶來公平正義。」

太平洋瓦電（PG&E）與訴訟原告另外達成一項不公開和解，原告律師也還在與倉庫的華裔房東吳蕭楚娜（Chor Ng）和她負責管理倉庫物業的兩名子女談判中。

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