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避疫焦慮 運動、靜坐…可紓壓

記者李榮／密爾比達報導
戶外運動、健身，都有助於心情的提升。（記者李榮／攝影）
戶外運動、健身，都有助於心情的提升。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，長期避疫的情況下，人的情緒可能會比較低落，也對健康有負面的影響。El Camino醫院就提醒民眾，學習放鬆、走向大自然、注意飲食、提升睡眠品質等，都是提升情緒有效的方式，幫助遠離憂鬱與焦慮。

El Camino醫院指出，悲傷與鬱悶是正常的情緒反應，更何況新冠肺炎病毒造成很多恐懼與不確定性，但多數時候大家可以很快遠離負面情緒。然而，如果憂慮過頭，就可能會形成焦慮和憂鬱的症狀。

醫師建議，提振心情在此時更顯重要，民眾可以練習氣功或靜坐等放鬆技巧，幫助紓解壓力和焦慮。手機應用程式「Calm」提供靜坐、睡眠輔助、緩和的運動和舒展、以及幫助放鬆的音樂。借助應用程式的指引，能放鬆、減少壓力。

另外，尋找喜悅來源也非常重要，「雖然我們不能強迫自己高興，但還是可以努力做一些事，讓一天的心情好過些。試試聽輕鬆歡樂的音樂，看喜歡的影集或喜劇電影，好好笑一笑。」

走向大自然、走到戶外也是很重要的方式，遛狗、到公園走走、或者整理庭院，都會讓人覺得壓力減輕。吃一些讓心情美好的食物也有同樣效果，不過，雖然甜食等「安慰食物」很有吸引力，但充滿不健康油脂、糖分和精緻澱粉的食品，搭配過多的咖啡因和酒精，反而容易使心情雪上加霜。建議多攝取蔬菜、水果、全穀物和魚的飲食。

此外，睡眠也相當重要，充分休息，比較容易保持情緒平衡，改變白日作息和上床時間有助於改善睡眠，精神飽滿才容易有好心情。

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