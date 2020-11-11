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加州疫情急劇惡化 衛生廳長：抗疫不可鬆懈

記者黃少華／沙加緬度報導
加利認為州府和公眾需要付出更大努力來遏制病毒傳播。（州府直播視頻截圖）
加利認為州府和公眾需要付出更大努力來遏制病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）在10日的疫情簡報會上表示，全國不少州的「新型冠狀病毒」新增病例在急劇上升，加州也不例外，疫情趨於嚴重。

10日當天，加州新增病例5367宗，過去7天的日均新增病例為6078宗。過去14天，加州日均檢測17萬6162次，呈陽性比率3.7%，比10月26日公布的2.9%上升0.8%。目前，加州有3083人因感染COVID-19正在住院，比14天前大幅增加31.6%；有859人送進加護病房（ICU），比14天前大增29.6%。

加利談到感染新冠的高風險行為。包括：外出活動時未全程戴口罩（比如用餐）；與家庭成員以外的人接觸；難以保持社交距離（比如很多人圍坐在一張小桌子旁）；持續較長時間的外出活動；處於新鮮空氣不流通的場所。

加利說：「過去8個月，州府以及每個人做了很多事情來抗擊這種疾病。戴口罩、避免人群聚集、勤洗手、保持社交距離、生病時待在家中。這是很困難的事。我們當中很多人感到精疲力竭、孤獨或不耐煩。但我們必須做得更多，病毒不會因為我們對它感到厭倦了就會結束。」

因此，州府制定了更嚴格的「加州更安全經濟藍圖」，視情形放鬆或收緊各縣商業活動。加利表示，各縣被置於紫、紅、橙、黃四個層級，依據是檢測呈陽性比率、調整後的病例占總人口比例、衛生公平指標。

加利還證實了關於南加一間新開的新冠檢測實驗室檢測失敗的消息。州長紐森（Gavin Newsom）曾於10月30日前往南加州瓦倫西亞（Valencia），為一家COVID-19檢測實驗室落成剪綵。這是州府與大型檢測公司PerkinElmer公私合營的項目，耗資1億2000萬元，預計到明年3月可完成每天化驗15萬次檢測的目標。

但過去兩周，送到該實驗室的檢測樣本，化驗結果是「無結論」，意味著大量檢測失敗。加利表示，實驗室已經查明檢測失敗的原因，問題正在得到解決。

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