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21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

記者李晗／舊金山報導
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲的華裔混血哈佛大四學生柯文建（James Coleman），成功當選南舊金山（South San Francisco）市議員，擊敗現任南舊金山的市長兼議員。他的當選也創下南舊金山市最年輕民選官員的紀錄。

正在哈佛大學主修生物、輔修政府管理的柯文建，畢業於南舊金山的公立學校，是土生土長的加州混血華裔。柯文建的父親是白人，母親則是台灣移民。

11月10日他在上完三門網課之後接受記者訪問，強調自己從小一直都對於社會充滿好奇，並且對於政府管理、人類健康發展都深感興趣。

柯文建說，小時候父親受過傷之後身體部分癱瘓，因此媽媽要打兩份工、並且照顧家庭，這也讓他開始想要了解人類的身心發展以及政府應如何更好服務民眾。在中學時代以及在哈佛大學就讀期間，柯文建都熱衷於政治和社會運動，包括多個進步派關注的議題，像是族裔平權，警察暴力，石油開採，氣候變化等等。

尤其是在佛洛依德（George Floyd）事件之後，年輕人參政議政的熱情空前高漲，也就拉動了柯文建想要從政的信念。

因為現在是疫情期間，哈佛大學改為網課，不用留在校園，因此柯文建也就有更多的時間參與本地政治。他發現，南舊金山的議會中有許多令他不滿之處，尤其是在吸收公眾評論的環節，以及減少警察經費的議題。於是他憤而參戰，挑戰現任市長兼議員的Rich Garbarino，最終成功勝出。

柯文建的母親許臺華來自台灣，80年代移民美國後居住於俄亥俄州，90年代與先生搬來加州，現在是醫療專業人士。柯文建的名字是許臺華通過「Coleman」（柯文）和James（建）的發音而取的。

柯文建是公開的雙性戀者。

南舊金山是聖馬刁縣內的大城市，被譽為工業城市。該市的市議會有五名成員，並採取「輪莊」的制度讓議員輪流擔任市長，即柯文建有望在未來擔任南舊金山市市長。2017年亞裔在該市政治創下歷史，當時的市長Liza Lau Normandy是華韓混血，副市長則是日本裔的Karyl Matsumoto，即全市最高的政治官員均是亞裔女性。

柯文建與母親許臺華。（柯文建競選網站）
柯文建與母親許臺華。（柯文建競選網站）

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