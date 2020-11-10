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灣區舊金山加大3醫師 加入白登抗疫團隊

編譯組／灣區9日電
舊金山加大三位醫師凱斯勒、古斯比、羅祖格茲（由左至右）獲白登任命為新冠諮詢委員會成員。（電視新聞截圖）
舊金山加大三位醫師凱斯勒、古斯比、羅祖格茲（由左至右）獲白登任命為新冠諮詢委員會成員。（電視新聞截圖）

美國總統當選人白登9日宣布成立新冠肺炎過渡諮詢委員會（Transition COVID-19 Advisory Board），灣區舊金山加大三位醫師獲得任命。

被任命加入白登新冠諮詢委員會的三位舊金山加大醫師是凱斯勒（David Kessler）、古斯比（Eric Goosby）和羅祖格茲（Robert Rodriquez），其中凱斯勒將擔任委員會共同主席。

凱斯勒是舊金山加大兒科、傳染病學和生化統計學教授，是舊金山加大醫學事務前院長和前副校長，擔任院長期間促成米慎新園區的發展，他也是前美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）委員。

古斯比是舊金山加大臨床醫學教授暨全球健康科學研究院（Institute for Global Health Sciences）全球衛生服務與外交部門（Global Health Delivery and Diplomacy）主任，曾被前總統歐巴馬任命為美國全球愛滋病協調員，相當於大使層級。他也是聯合國結核病特使，擁有將傳染病專業知識與大型公共衛生因應計畫相結合的經驗。

羅祖格茲是舊金山加大急診醫學教授，他最近研究的主題是，透過改變西語裔民眾對使用急診服務的認知，川普反移民言論如何威脅西語裔民眾健康。他的研究團隊還分析了新冠肺炎對第一線急診科醫師造成的精神傷害。

加州州長紐森（Gavin Newsom）9日說：「對於多位舊金山加大醫師成為總統當選人白登的主要選擇，我們一點都不驚訝，我們以這個優秀的機構為榮。」

新冠肺炎過渡諮詢委員會許多成員已經和白登競選團隊合作了數月，然而，即使在第一批新冠疫苗即將獲得批准之際，白登的新冠團隊如何和川普的新冠團隊合作交接，仍是未知數。川普的新冠團隊已經數月沒有舉行公開記者會。

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