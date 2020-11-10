陳詩敏勝選：感謝所有華人支持

陳詩敏強調將繼續為華人社區服務。（記者黃少華／攝影）

舊金山第一區（列治文區）市議員當選人陳詩敏（Connie Chan）9日在競選辦公室門前舉行記者會，發表勝選演講並回答媒體提問，強調將繼續為華裔社區服務。

本地多名現任和前任的進步派民選官員到場祝賀。現任民選官員包括州眾議員丁右立（Phil Ting），以及市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）、佩斯金（Aaron Peskin）、楊馳馬（Matt Haney）、孟達文（Rafael Mandelman）、華頌善（Shamann Walton）。前任民選官員包括鄧式美（Mabel Teng）、金貞妍（Jane Kim）、甘大為（David Campos）等。

到場的現任和前任民選官員集體鼓掌祝賀陳詩敏當選第一區市議員。（記者黃少華／攝影）

陳詩敏感謝華人 社區一直以來的支持。她說：「我是第一代移民，在舊金山華埠 長大，我媽媽如今依然住在華埠。我完全理解華人一直以來的掙扎。我今天能參選並且勝選，是因為華人社區的支持，也知道自己的責任是能為華人社區繼續發聲，繼續保障華人權益。感謝所有華人的選票和支持，我一定會努力去服務華人社區。」

從3日晚上第一輪開票起，第一選擇投給陳詩敏的選票就一直領先。雖然經過「優先選擇投票 」（Ranked Choice Voting）計票之後，陳詩敏曾經歷過小幅落後，她依然保持勝選的信心。她說，能當選市議員，非常重要的一點是能吃苦耐勞，她也有責任與沒有給她投票的選民去溝通，爭取求同存異。

一名孩子在家長陪同下向陳詩敏送上一幅自己創作的畫。（記者黃少華／攝影）

陳詩敏將於明年1月5日正式上任，接替李麗嫦。她說，上任後將致力於保護租客免受逼遷，以及幫助受疫情衝擊而難以負擔租金的小商業繼續營業。

為了遏制亞裔受歧視甚至仇恨犯罪的現象，陳詩敏提出，需要改進市府的服務，讓市府服務不單是中英雙語，也應了解華人的文化和需求。不管是安全還是健康，市府應蒐集相關的族裔資料，以改進服務。同時，華人在受到歧視或仇恨犯罪，應該跟市府溝通，尤其是要立即報案。

陳詩敏也提到，已經承認落敗的邁珍（Marjan Philhour）有給她打電話，恭喜她當選，兩人會繼續合作，邁珍也會留在社區提供服務。