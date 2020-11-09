白登上台 華人盼移民經濟升溫、租屋順暢

移民政策的寬鬆帶來經濟的熱絡，也推動出房、換房的需求。（記者李榮／攝影）

美國總統大選 結果出爐，民主黨候選人白登贏得選舉，意味著將改朝換代。雖然未來政府在路線上會較共和黨政府更為左傾，但是對於移民 眾多的灣區而言，白登的上台也可能意味著對於H1B簽證、L1簽證等移民政策較為鬆綁。一些華人認為，過去幾年川普政府的決策讓整體移民環境不如以往，甚至也影響到依賴移民的產業與經濟，希望未來民主黨上台後能夠翻轉過去的情況。

James Huang：新移民少 影響租屋

手上有五棟房的James Huang指出，過去幾年灣區房市不僅房價一路上漲，出租房也是非常火熱，基本是房東挑房客。而且只要屋況不太離譜，一般空屋期很少，很快就能將房子租出。可是近來一方面是新冠肺炎疫情的關係，另一方面也多少是因為新移民、工作簽證 的人較少，連棟屋、或者condo型的房子，都明顯比以往難租。

他以自己一棟超過1500呎的「townhouse style condo」舉例，過往該社區的需求很強勁，通常只要一放上市場，很快就能租掉。但這次他在上市之前就發現，同社區已有兩、三個同樣戶型的房子也在等待出租，而且租金比去年還低約200元。而且，自己這戶從10月中放上網招租，雖然已有十多組人來看，但真正提出申請的很少，申請者的條件也不是非常好。

James觀察，疫情的影響是一回事，另外一個可能是近來H1b與各類工作簽證的減少與停滯，多少影響住房市場的需求。特別對於連棟屋、或者「townhouse style condo」這類的房型，以往是很多剛來美國的工作者或者移民所嚮往的房型但是工作簽證的緊縮，加上整體疫情的影響，這種房型的租屋市場轉淡。

張誠：盼白登政策更開放

移民美國10多年的張誠也指出，無論灣區、還是整個美國，很多華人所在的產業是依賴移民所帶來的業務。過往四年雖然政府的政策走向在稅務等方面或許與很多華人的權益比較一致，但是在移民相關政策上卻比較不友善。希望未來民主黨上台後能夠更為開放，也讓整體社區能與雨露均霑，更為繁榮。