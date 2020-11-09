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改朝換代 華人寄望彌合左右分歧、科學抗疫

記者劉先進／屋崙報導
黃鸝醫師8日表示，希望白登上任後，尊重科學，正本清源，控制疫情為要。（黃鸝供圖）
黃鸝醫師8日表示，希望白登上任後，尊重科學，正本清源，控制疫情為要。（黃鸝供圖）

民主黨總統候選人白登擊敗現任總統川普，將成為美國第46任總統。華人紛紛表示希望白登能尊重科學，控制疫情，加大教育投入，幫助鐵鏽帶州恢復經濟。並彌合美國種族和左、右分歧，團結人民，應對危機。

黃鸝：重建公眾抗疫信心

灣區華人醫師黃鸝8日表示，希望白登上任後，尊重科學，正本清源，控制疫情為要。「抗疫和重開經濟其實是一回事。不遏制疫情，怎麼重啟經濟？」

黃鸝說，川普擔任總統，最大的問題是反智、不尊重科學，破壞美國人對專業機構、媒體的信任。疫情完全失控，確診死亡人數節節攀升。川普自己不戴口罩，說疫情是騙局，會奇蹟般消失。「到7月，我所在醫院接受感染新冠的病人說，兩個孩子認為新冠是騙局。這還是在深藍加州，你說可不可笑？被他誤導的人太多了。」

黃鸝相信白登能以科學引領抗疫，「白登7日晚上的演講，所有團隊的人都戴了口罩，這就是很好的開端。我也相信，他能重建公眾對疾控中心、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、媒體等機構的信任。」

華人Cindy Liu表示，白登戰勝川普，是君子戰勝小人。（Cindy 供圖）
華人Cindy Liu表示，白登戰勝川普，是君子戰勝小人。（Cindy 供圖）

Cindy Liu：君子戰勝小人

Cindy Liu表示，白登戰勝川普，是君子戰勝小人。「川普執政這四年，社會分裂，微信群中，你踢我，我踢走你，沒有正常的社會關係。不少人將川普的話奉為神明，不容質疑。我很慶幸，『美式文革』結束了。」

Cindy說，川普就是個造謠機器，比如認為醫師為賺錢，誇大新冠致死人數，羞辱醫護人員的努力。在中文世界尤其微信中，到處是謠言傳播，如毫無證據的攻擊選票大規模造假，襲擊美國民主的根基，禍害無窮。白登走溫和路線，相信能彌合左右分歧，團結美國人民。

華人金一鳴希望白登減少種族矛盾，讓美國融合團結，並利用教育政策，幫助鐵鏽帶失落的...
華人金一鳴希望白登減少種族矛盾，讓美國融合團結，並利用教育政策，幫助鐵鏽帶失落的產業工人。（金一鳴供圖）

金一鳴：減少種族矛盾

華人金一鳴表示，希望白登減少種族矛盾，讓美國融合團結，並利用教育政策，幫助鐵鏽帶失落的產業工人，恢復經濟。「我曾經去過印第安納、密西根州，那裡受全球化衝擊大。原來的汽車製造工作讓人輕易達到中產收入，如今產業工人只能做底薪職位。希望白登和民主黨更加重視教育，幫助鐵鏽州走出經濟下滑的狀況。」

他認為，華人對控制疫情有誤解，以為民主國家自由散漫，難以抗疫。但這是謬論，紐西蘭、澳洲、日本、韓國等國家抗疫都很成功。如果領導人尊重科學，不像川普一樣讓科學服務於政治，還是能遏制疫情。

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