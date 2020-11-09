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第3波疫情再起？灣區單日確診 8月來新高

編譯組／綜合8日電
加州出現8月以來最高單日新增新冠病例，意味第三波新冠疫情可能已經開始。（美聯社）
加州出現8月以來最高單日新增新冠病例，意味第三波新冠疫情可能已經開始。（美聯社）

數據顯示，灣區7日的新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例數為自8月以來最高，一般病房住院人數和加護病房住院人數也有上升跡象，專家表示，這個上升趨勢可能意味著第三波新冠疫情已經開始。

加州染處人數 直逼100萬大關

美國各地近來新增新冠病例不斷增加，加州增加的幅度雖然低於全美平均，但是自10月中旬以來，一周平均單日新增病例同樣呈現上升趨勢，使加州總確診人數直逼100萬大關。

灣區目前總確診人數最多的地區是聖他克拉拉縣，為2萬6137人，不過，由於聖縣平均新增病例自8月中旬高峰以來一直保持穩定，因此無法預測是否會全面爆發新一波疫情。聖馬刁縣3日新增病例僅有28例，但是7日激增為100例，總確診人數累積為1萬1810人。舊金山7日新增107例病例，也有增加的趨勢。

北灣馬連、納巴、蘇拉諾和蘇諾瑪四縣，7日新增病例總和為54例，是這四縣自9月初以來最高的單日新增病例數目，目前累積總確診人數為2萬7716例。東灣康曲柯士達縣目前一周平均單日新增病例為105例，累積總確人數為1萬9932例。

雖然灣區新冠新增病例有上升的趨勢，但新增死亡人數仍保持在低點，目前一周平均單日新增死亡人數不足8人。

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