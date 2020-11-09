我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

陳詩敏 當選舊金山列治文區市議員

記者李晗 / 舊金山報導
陳詩敏（前）勝出議員選舉，接棒即將卸任的議員李麗嫦（右）。（本報檔案照片）
陳詩敏（前）勝出議員選舉，接棒即將卸任的議員李麗嫦（右）。（本報檔案照片）

經過大半年的選舉激戰之後，舊金山華裔聚居的列治文區選舉終於落下帷幕。華裔陳詩敏在選舉開票中持續保持領先，鎖定勝局，贏下議員席位。票數緊咬的排名第二的邁珍（Marjan Philhour）已在11月8日晚間承認落敗。

目前陳詩敏的領先票數依然保持在100票以上，全市大約還有數千票未點，第一區區內的選票估計還有數百張，所以陳詩敏已經具有比較明顯的領先優勢。排名第二是邁珍，第三名則是另一位華裔候選人李志威。

舊金山政界中華裔代表性逐漸減少，陳詩敏的當選也將保住一席華裔市議員的位置。另一位華裔市議員是馬兆明。陳詩敏也是自鄧式美之後，20年來首位中文流利的舊金山市議員。

李志威 自認有功

根據舊金山的排序優先選擇（RCV）制度，選民可以按照順序依次選出自己支持的候選人。若是排位較前的候選人因為低票被篩除之後，該選民的選票可以按順序歸入下一個自己支持的候選人囊中。

在金山選舉選前五天，陳詩敏和李志威達成聯盟，要求支持者利用排序優先選擇制度，互相支持，集中華裔選票。在最新的結果中，大約有39%的李志威的選票歸入陳詩敏，45%則歸入邁珍。

李志威認為，自己在推動陳詩敏的勝出中有功勞。

李志威向傳媒發佈聲明表示，本次選舉中有超過10萬元的外部資金，發送傳單給選民呼籲支持邁珍和自己，但是這是個「虛假的聯盟」（false link）。他強調，若是沒有自己和陳詩敏的投票策略聯盟，他估計會有更多的自己的選票將會歸入邁珍，因此很可能陳詩敏無法當選。他提及四年前的選舉，自己過半的選票歸入李麗嫦，從而擊敗當時首次參選的邁珍。

李志威認為自己和陳詩敏的聯盟是一種「犧牲」，但是幫助了陳詩敏，團結華裔社區。他強調華裔社區屢屢受害，代表性不足，因此華裔在政界的代表性高於政治分歧。

邁珍此前已經否認自己與李志威結盟，且邁珍作為候選人無法控制外部競選資金的使用。她在承認落敗的視頻中感謝各界的支持，並且祝福即將上任的新議員。

本報致電陳詩敏，截稿前未有回復。

編輯推薦

華裔 舊金山 投票

上一則

第3波疫情再起？灣區單日確診 8月來新高

延伸閱讀

舊金山大學教授：白登上任挑戰多 得傾聽川普支持者聲音

舊金山大學教授：白登上任挑戰多 得傾聽川普支持者聲音
海洋流入天空裡 舊金山彩磁梯訪勝

海洋流入天空裡 舊金山彩磁梯訪勝
川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了

川粉示威：選舉被偷走 舊金山歡慶：美國回來了
舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

舊金山市長布里德：白登賀錦麗有能力團結國家

陳詩敏反超邁珍107票 差距拉至3位數

陳詩敏反超邁珍107票 差距拉至3位數
金山議員 邁珍些微領先陳詩敏 台灣女婿殷嘉立吞敗

金山議員 邁珍些微領先陳詩敏 台灣女婿殷嘉立吞敗

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸