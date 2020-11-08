白登賀錦麗勝選 彭一玲：華裔助選團 功不可沒

「白登—賀錦麗華裔助選團」在選前全力宣傳白登的政綱。（本報檔案照，記者黃少華／攝影）

「白登 —賀錦麗華裔 助選團」加州負責人彭一玲（Elaine Peng）於7日祝賀白登（Joe Biden）當選第46任總統。她認為，此次選舉體現了「文明對野蠻、科學對迷信、事實對謊言、法治對人治的勝利」。

彭一玲指出，亞太裔是美國增長最快的群體，選民比例為4.7％，而民意調查顯示，全國2/3以上的亞裔不贊成「種族主義者川普」，投票支持白登。華人在這次大選中助選非常踴躍，出錢出力，捐款、寫文章、做視頻、給選民寫明信片、做宣傳海報和節目，給選民打電話和發短信催票，宣傳白登的施政理念。

彭一玲說：「最令我感動的是，很多朋友在選舉日當天還不停地給搖擺州的選民打電話、發短信，為白登催票，直到最後一分鐘。」

賀錦麗（Kamala Harris）成為首位女性副總統、首位非裔與亞裔副總統。彭一玲認為，自1920年女性擁有選舉權以來，經過了整整一個世紀，國家選出首位女性及少數族裔副總統，堪稱女性及少數族裔參政史上的里程碑，不少華人打出「女性能撐半邊天」的牌子表達喜悅。

彭一玲強調，「賀錦麗是移民的女兒」，這對廣大移民家庭意義非凡。

賀錦麗來自舊金山灣區。她的中文名是在2003年參選舊金山地方檢察長時，由華裔蘇榮麗和蘇錫芬所取，此舉開創本地民選官員非華裔候選人起華文名字的先河。彭一玲表示，這突顯賀錦麗對華裔選民的尊重，此後，她參選時在中文選票上一直使用賀錦麗這個名字。

賀錦麗任加州檢察長六年後，參選聯邦參議員並獲得成功，被白登稱為是「為小人物而戰的無畏戰士」。彭一玲說：「賀錦麗是國家最優秀的公職人員之一。我們為她驕傲，也相信白登有她輔助，如虎添翼。」