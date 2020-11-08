舊金山大學教授：白登上任挑戰多 得傾聽川普支持者聲音

舊金山大學商學院教授鄺鐵誠表示，雖然白登獲勝，仍須聽取48%的川普支持者聲音。（本報資料照片）

針對此次總統大選結果，舊金山大學（University of San Francisco, USF）商學院教授鄺鐵誠表示，雖然白登 （Joe Biden）獲勝，但鑑於全國有大約48%的選民依然投給現任總統川普，白登上台後需要聽取這部分選民的聲音，而不僅僅是給白登投票 那52%選民的聲音。

鄺鐵誠說，這是1900年以來全國投票人數和投票比例最高的一次總統大選。雖然白登獲勝，但未如預期那樣出現民主黨大勝的「藍潮」。他說，原因是包括相當一部分「紅州」選民和華人、印度裔選民仍然覺得川普過去四年做得好，投票意向沒有發生太大改變。他提到，郵寄選票的很多是傾向民主黨的選民，排隊到現場投票的很多是支持共和黨。

鄺鐵誠特別談到中部一些州。他說，由於一部分未經證實的宣傳，說賀錦麗會開放邊境讓大量無證移民進入、引發犯罪率升高，掀起一些恐慌，這對民主黨在中部州分的選情影響很大。中部州丟失超過16%的工作崗位，尤其是低端工作崗位，經濟情況不理想，加上川普抗疫不力，這些方面需要白登上台後做出改變。

美中關係一直是不少華人關心的問題。鄺鐵誠指出，美國民意當中有大約73%對中國 並不友善，讓兩國關係難以在短期內有很大改觀。但是，白登重視氣候變化，有可能在氣候議題上與中國合作。另外，矽谷不少半導體企業因為貿易戰而失去中國市場，白登可能會有所放鬆。