慶祝白登勝選 各團體聚集聖荷西市中心慶祝

不少民眾聚集在聖荷西市府前歡慶白登當選，除了BLM外，還有同志團體及各種族裔人士及年輕人。（記者江碩涵／攝影）

白登 、賀錦麗勝選，支持者走上街頭慶祝。聖荷西 市政府前，7日聚集眾多不同群體的民主黨支持者舉旗歡慶，路過車輛也按喇叭給予支持，其中除了同志團體、BLM團體也有不少大學生及一般家庭，不同群體分站在不同處，保持社交距離 ，氣氛熱鬧。

同志團體的Giorgio表示，人民已經耗費四年在毫無幫助的政府底下，不僅同志權益受損，整個國家充滿謊言與欺騙，這次選戰勝利，代表「藍色海嘯」（Blue Tsunami），是人民的勝利，相信新政府會給人民更好的生活、更多的幫助，也讓人們擺脫充滿欺騙的無政府狀態。

白登支持者Joy表示，當天是值得歡慶的時刻，打算晚上還要回家放煙火，實在無法理解這種充滿謊言的「總統」前幾天還在那裡宣布自己當選連任，相當可笑，7日才是值得歡慶的時刻，因為真正的總統誕生了，而大家也終於能回歸正常的生活。

白登支持者表示，大家都分屬於不同朋友圈或團體，彼此間並不認識，也沒有特定組織集合活動，只是因為相當高興，所以決定到聖荷西市中心附近晃晃，剛好這裡比較多人聚集，於是決定停在這裡，大家分享支持者當選的喜悅。

南灣的支持者僅停留在聖荷西市府廣場上與Santa Clara Street，離開廣場附近就恢復一般周末的寂靜，就連聖荷西州大也都沒有支持者的歡慶活動，附近住宅區也如以往般安靜。

不過，南灣的華裔科技業川普支持者朱學仁表示，這幾天陸續傳出票務有問題的新聞，白登與支持白登的媒體單方面製造白登勝選的訊息，這也是資訊戰的一部分，他相信一切都要由大法官決定，並非單方面說了算。