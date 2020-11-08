胡佛學者：美國陷民主危機 誰當選都難修復

史丹福大學胡佛研究院資深研究員戴雅門。（胡佛提供）

主要媒體7日已宣布白登勝選。史丹福大學胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）表示，無論誰贏得2020年總統大選，新政府沒有辦法立即修復美國 的民主危機，過去十年、尤其過去四年，美國民主品質下降，兩黨與種族之間的兩極分化愈加嚴重。

他分析，兩黨與種族兩極分化，早在川普 2016年選上總統之前就開始了，但到了川普這四年更加嚴重，因為川普嚴重破壞了規範及民主制度，對媒體、法院、公務員及政治立場反對者不懈地攻擊，並以民粹主義煽動選情，造成民主制度的嚴重破壞。

戴雅門表示，人們沒有理由期待川普贏得第二任有助美國民主惡化現象的改善，即便白登勝選，也無法修復美國的民主政治，政治體制的崩壞也將愈來愈常出現，反對黨的支持者將日益加劇、兩極分化，並且不信任另一方的任何決策，這些進程都能兩次世界大戰間及戰後拉丁美洲民主崩潰、威權主義興起等歷史看出現象，可以看看委內瑞拉、土耳其的發展，前車之鑑並不遠。

同時，社群 團體也將加速這些現象。戴雅門表示，社群團體將使得問題變得更糟糕，也容易激化人們的情緒，尤其假消息飛滿天；再加上中國大陸崛起、俄國復興的壓力，過去幾十年以來，美國一向被視為民主國家的捍衛者，如今卻面臨著內外交迫的狀態。

戴雅門表示，美國正面臨自己的民主危機，而民主遊戲與規則也已被嚴重磨損，無論川普是否能推翻這次選舉結果，2021年1月開始，美國的民主都將面臨更嚴重的問題，而這問題只有美國人自己才能解決。