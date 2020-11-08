加州大件事 ！賀錦麗高升 誰接任參議員?

7日早上，當各主要媒體宣布白登當選時，賀錦麗正在慢跑；她立即用手機致電給白登說：「我們做到了。您是總統了。」(取自賀錦麗的推特)

7日早上，當主要傳媒宣布白登當選的消息時，賀錦麗 正在白登德拉瓦州競選總部附近跑步，接到手機訊息說白登當選，她立即致電給白登，對他說：「我們做到了。您將是下任總統。」不過，賀錦麗成為副總統是加州 的一件大事，因為她將會留下加州參議員的空缺，空缺由誰接替？將是加州政壇的一件大事。

白登當選第46任總統，賀錦麗也成為美國史上的首位女性副總統。美國在1984和2008曾有過女性副總統的候選人，但兩次都沒有當選，所以賀錦麗是歷來的第一個。因為她有非裔和亞裔(印度裔)的背景，又成為首位亞裔和非裔的副總統。

賀錦麗在灣區出生和長大，政治事業也始於灣區，因此是灣區的寵兒，她和白登當選使她的灣區支持者大為興奮。

不過，賀錦麗的參議員任期要到2022年才結束，因此接替者只能再做兩年，兩年後要再進行選舉。根據州法，州長紐森將任命接替者，但他的任命人選會是誰？

據舊金山紀事報的報導，紐森最近常被問到這個問題，但都推說還沒想好。被他任命的人，雖然只能做兩年，但這兩年將使這位接替者在全國政壇上曝光，如果兩年後再選，勝算將會大增。

由於參議員位置重要，接替人選最近成為媒體猜測的焦點，至少有10人成為猜測的對象，包括南加州的華人國會眾議員 劉雲平，以及舊金山現任市長布里德；灣區政治人物中，還有屋崙的國會眾議員芭芭拉‧李、以及東灣國會眾議員史瓦威爾(Eric Swalwell)也在內。

不過政治新聞網站Politico報導說，被視為加州民主黨新星的南加州2018年新科國會眾議員波特(Katie Porter)與紐森交好，她在2018年期中選舉時在一個深紅選區中擊敗共和黨的時任眾議員，因此被視為民主黨新星，她已表示對賀錦麗留下的空缺有興趣。另外，去年曾參加總統選舉的東灣國會眾議員史瓦威爾，也表示對空缺有興趣。