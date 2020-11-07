4重要提案過關 金山將更好

（照片由市長辦公室提供）

前言

舊金山 市長布里德（London Breed）於2018年7月11日正式就任市長後，與本報合作，推出「市長話金山」專欄，隔周周日刊出，希望藉本報平台，宣介政見理念，與華裔社區及本報讀者互動交流，共同推動市政建設。

親愛的讀者：

儘管新冠疫情 影響了大家各個方面的日常生活，但沒有什麼事情能阻止我們確保所有居民都能安全地參予選舉事務。

在此，我要感謝我們的選務處，在這個史無前例的疫情和大選期間裡，日以繼夜地工作。並同時感謝所有舊金山市民參予了這次重要的選舉。

今年，我推動了A和H提案，這些提案將有助於改善公共開放空間和精神健康衛生設施等，以及幫助小商業復甦與發展。我們還推動了支持學校和教師的提案，使學生們得以在學業上取得進展及成果。

雖然在撰寫本文時，我們仍在等待總統大選的最終結果，但目前為止，我們確實知道A、F、H和 J 提案都會得到通過！

A提案，即健康與復甦債券 ，已闖過了三分之二選票支持的通過門檻。隨著舊金山正在走上復甦之路，這一債券可幫助一些居民重返工作崗位，並改善例如華埠花園角等一些公園以及市內所需要的精神健康衛生設施。

F提案，將幫助我們消除一些預算赤字，並為我們的營業稅帶來急需的改革，這對小商業尤其重要。在應對新冠疫情為經濟所帶來的挑戰上，我們還有很多工作要做，而F提案是現時能夠幫助穩定經濟的一個重要關鍵。

而H提案的通過，代表市內的小商業終於可以從繁複和昂貴的官僚體制中得到一些舒緩。舊金山居民亦已透過了選票來表明了大家都是全心全意地支持本地小商業。

最後，尤其在這個充滿挑戰的疫情時期，我們必須竭盡所能來支持學校和老師。J提案將幫助支付教育工作者應得的報酬。這是我們重新開放公立學校的一個重要關鍵。

感謝所有舊金山的選民和所有支持這些提案的人士，使各提案能走到終點線，同時亦將能在舊金山復甦的道路上發揮到關鍵的作用。

居家避疫、保持健康、掩蓋面部、挽救生命。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！