東灣5提案瞄準房屋增稅 4項過關

11月大選，東灣多個城市的提案瞄準房屋，包括增加地稅或房產轉讓稅，5個提案中，4個闖關成功。（記者劉先進／攝影）

11月大選，東灣多個城市的提案瞄準房屋，包括增加地稅或房產轉讓稅，5個提案中，4個闖關成功。

截至發稿前，阿拉米達縣Bond Measure X債券 提案，獲得1萬8347票，得票率68.16%，剛剛邁過法定要求的三分之二得票率，大概率通過。這意味著阿縣的房東 將要增地稅。

按提案內容，將在31年內獲得9000萬收入，用於升級阿拉米達縣未建制區（unincorporated areas）的七個消防站。對每100元的房產估值，徵收1.6分的地稅。以房價中位數90萬的房產計算，平均讓業主每年增地稅142元。

阿縣華盛頓保健區（Washington Township Healthcare District）的Bond Measure XX債券提案，獲得4萬3757票，得票率67.1%，才邁過法定要求的三分之二得票率門檻，大概率通過。阿縣佛利蒙等區域的房東，將要增加地稅。

此次將發行高達4.25億的債券，用於資助醫院改善地震安全、無障礙設施、手術室、嬰兒重症監護和病人設施。縣內每估值10萬的房產，徵收9.98元的地稅。

艾伯尼（Albany）的Measure CC提案，希望增加房產轉讓稅率。目前獲得2643票，得票率57.64%，頗高機率通過。如今，艾伯尼的房產轉讓稅率，包括上交給阿拉米達縣縣的一小部分，是銷售價格的1.26%，為加州 第八高的稅率。Measure CC將把稅率提高到1.61%。按目前當地住宅售價中位數約100萬計算，市、縣將收稅1萬6100元，在加州名列前茅。

比德蒙（Piedmont）的Measure TT，希望提高房屋轉讓稅率，但目前只獲得2080票，得票率49.37%，沒超過一半，極可能闖關失敗。

當地產主已經要支付東灣最高的補充學校稅。除此之外，他們目前還要支付1.41%的房產轉讓稅。Measure TT想把稅率提高到1.86%。按目前當地住宅售價中位數230萬計算，相當於4晚2780美元，若通過將是加州類似價位住宅的最高稅額。

聖利安住（San Leandro）的Measure VV提案，也希望提升房產轉讓稅率，目前獲得9509票，得票率53.98%，堪堪超半數支持，可能通過。Measure VV希望將房產轉讓稅率從目前的0.71%，提高到1.21%，按目前當地住宅銷售價格中位數73萬計算，相當於繳納8833元的稅收。