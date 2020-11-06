青少年投票權 料將被否決

金山少女為青少年投票權造勢。（本報檔案照片）

加州 和舊金山 今年選舉中，都有公投提案旨在擴大青少年的投票 權。但是根據11月5日（周四）下午的最新點票結果，兩項提案的選民支持率都落後，料將被否決。

在舊金山，今年全部公投提案幾乎都順利通過，唯獨16歲青少年投票權的G提案。目前最新的數字結果是G提案反對票過半，為50.84%，支持方則些微落後為49.16%。在舊金山，2016年時已經嘗過過一次16歲青少年的投票權公投，當時被否決。本次已經是舊金山第二次嘗試。

目前舊金山大概還有6萬張選票未開。若是G提案通過，舊金山也將成為全美第一個允許16歲青少年投票的城市。但是這部分青少年只能參與本地市政選舉，不能參加州、聯邦的選舉。

在加州，18號提案也是將擴大青少年的投票權，但是相較於舊金山的擴大幅度則小得多。該提案將允許部分17歲的青少年參與大選初選的投票，前提是這部分青少年在正式選舉日時已經滿18歲。也就是說，如果提案通過，加州一位青少年在11月大選日之時滿了18歲，那麼該青少年就能夠在3月時，自己仍然是17歲的時候，參與初選投票。

但是，根據州務卿辦公室的最新數字，這個加州提案目前得到的支持率只有44.8%，反對方的票數佔了55.2%，料將遭到大比數的否決。