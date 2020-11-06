史丹福大學學者：無論誰當總統 執政都很難

史丹福大學政治學者凱恩（Bruce Cain，左）和傑佛森（Hakeem Jefferson，右）。（史丹福大學提供）

今年總統大選至今結果仍懸而未決，史丹福大學政治學者凱恩（Bruce Cain）和傑佛森（Hakeem Jefferson）表示，無論誰在2020總統大選獲勝，未來執政都將很困難，必須找到方法來治理持續存在的分歧，並找到政治的藝術。

雖然現在仍不清楚總統大選結果，但可以肯定的是，約有一半的人會對結果感到不滿意。凱恩說，無論誰當選，要有效執政都是很困難的。

凱恩及傑佛森5日在史丹福大學民主發展與法治中心進行小型講座，主題是「歷史性的2020大選」。

凱恩表示，無論誰當選，美國 這個國家都不會一夜之間就變成團結，甚至這些政治分歧可能沒有立即、客觀的解決方法。但無論如何，人民都需要兩黨做出民主的價值以及對公平競爭的承諾，不幸的是，隨著時間流逝，這些都在逐漸消失，除了對政治制度作出承諾外，也需要跨黨派、種族、性別等各界進行更好的對話。

傑佛森則說，他很懷疑大家現在還能看到美國政治兩端的人聚集在一起。可以肯定的是，這樣分歧的持續程度及後果，將有很大的程度是取決於兩位候選人的言行，目前這些政治分歧不僅限於小的觀點，而是大到美國人在權利及公民身份的基本主張、民主制度應該是什麼樣子，以及誰應該被包括在政治團體的這些論點上出現分歧。

在兩黨如此分歧之下，未來國家走向究竟該如何？凱恩表示，無論誰贏了，都很難有效執政，美國必須繼續尋找方法來治理這樣分歧的狀態，並回到政治藝術上，在可能之下達成協議；另外則可以注意到，民調 機構應該做更多功課，避免用簡單的平均數交差，特別是投票 率估算的方式要重新檢視，而群眾也應該看看民調就好，不要把民調奉為瑰寶。

凱恩表示，到目前為止，至少街上沒有坦克車出現，仍讓他感到欣慰；不過他更關心美國現存嚴重的種族、性別、教育和宗教分歧，仍需要解決。傑佛森則說，這次選舉的高投票率讓他感到更有希望，即便有疫情，仍完成了投票的挑戰，並出現許多創新高數字。