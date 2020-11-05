胡佛研究員陳仁宜：選民結構改變 搖擺州紅藍翻轉

史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）。（陳仁宜提供）

總統大選搖擺州 成了勝負關鍵。史丹福大學胡佛研究院研究員陳仁宜（Lanhee J. Chen）分析說，像亞利桑納州、喬治亞州 ，過去一直以來主要傾向共和黨，但卻因為郊區人口成長，加上這些新移入的居民多半是從「進步州」來的，選民結構逐漸出現了改變，也造成這兩州兩黨選民勢均力敵，每每成為總統候選人競逐的目標。

他表示，亞利桑那州、喬治亞州過去一直以來都屬紅色共和黨，但近年來可以這兩州的郊區人口顯著增加，這些新來的人多來自藍州，因此出現不挺共和黨的趨勢，這兩州也成了搖擺州狀態。

不過，雖然選民結構發生了變化，照理說川普應該仍有很大的機會贏得這兩州，而目前的結果表明，白登拿下亞利桑納州，喬治亞州川普以微弱優勢領先。這次選舉真的跟以往選舉完全不同。

他分析，川普的選戰策略是以中西部沒有受過大學教育的白人為主，不過上述這兩個搖擺州及賓州 的選民結構卻不同，如喬治亞州實際上有更多受過大學教育的白人及少數民族。針對新的選民結構調整政綱，是打贏選戰的重要競選策略。

另外則是賓州，陳仁宜說，賓州原本對於民主黨來說較為有優勢，但賓州這次也成了決勝州的重點，就是因為能源政策的問題，但究竟賓州會由誰拿下，計票工作還在進行，可能得花上一些時間才有辦法把票計算清楚，也因此人們更須冷靜，不應受到煽動，選舉沒這麼快有結果，人們應該理解到這點。