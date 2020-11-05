我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

金山警力改革案壓倒性通過 華埠多數反對

李晗
E提案將改革舊金山警局的警力配置。（本報檔案照片）
E提案將改革舊金山警局的警力配置。（本報檔案照片）

今年無論是加州還是舊金山，公投提案中都有涉及警察部門和刑事司法改革的。其中，舊金山E提案主張改革金山警局（SFPD）的警力配置（Police staffing）。

該提案雖然獲得72%壓倒性通過，但是華埠地區的點票結果顯示，多數華裔選民反對。根據election map SF的數據，在全市一片壓倒性支持情況下，華埠地區的選民過半反對E提案。

E提案將更改舊金山警力配置的人數要求，取消市政章程（City Charter）所規定的全市1971名警察的最低配置，改由警察局根據兩年一次的人員配置評估作出決定。

也就是說，以後舊金山將不會強制要求警力人數，但是否會降低市警局人員編制、影響警方預算，目前也不得而知。一切就要看警察局每兩年向警察委員會提交評估的報告，其中的內容就會包括整體人員配置、工作量、服務目標、法律職責等。

E提案主要的推手是即將卸任的市議會華裔議長余鼎昂。早前他被問及如何保證社區的聲音能夠進入警力安排決策的過程，他回應稱，因為警力人員的安排決策是每兩年一次，因此在這個過程中就可以與社區溝通。

華裔社區普遍支持增加警力，像是步行巡警等。有關治安惡化、偷搶活動增多的說法層出不窮，此前華埠商戶團體就有發起反對削減警力的簽名運動，與主流社會「減少警察經費」（defund the police）的意見不一。

至於舊金山另一個警察相關的提案，則是D提案，涉及的是舊金山縣警局（Sheriff）。該提案同樣獲得壓倒性通過，支持率高達67%，華埠地區同樣支持此案。該提案將要在縣警局內增加監管部門，同時成立縣警督查長（inspector general）辦公室。早前縣警察局局長宮本（Paul Miyamoto）公開反對此案。

華埠社區的選民（紅色區域）過半反對改革警力提案。（截圖）
華埠社區的選民（紅色區域）過半反對改革警力提案。（截圖）

編輯推薦

警察 舊金山 華埠

上一則

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

下一則

灣區12席聯邦眾議員 民主黨全贏

延伸閱讀

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

加州公投結果 16號擱淺 22號過關
16號提案遭選民否決

16號提案遭選民否決
華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗
波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂
全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關

全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關
波士頓華埠年輕人 投票熱情高

波士頓華埠年輕人 投票熱情高

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選