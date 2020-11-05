金山警力改革案壓倒性通過 華埠多數反對

E提案將改革舊金山警局的警力配置。（本報檔案照片）

今年無論是加州還是舊金山 ，公投提案中都有涉及警察 部門和刑事司法改革的。其中，舊金山E提案主張改革金山警局（SFPD）的警力配置（Police staffing）。

該提案雖然獲得72%壓倒性通過，但是華埠 地區的點票結果顯示，多數華裔選民反對。根據election map SF的數據，在全市一片壓倒性支持情況下，華埠地區的選民過半反對E提案。

E提案將更改舊金山警力配置的人數要求，取消市政章程（City Charter）所規定的全市1971名警察的最低配置，改由警察局根據兩年一次的人員配置評估作出決定。

也就是說，以後舊金山將不會強制要求警力人數，但是否會降低市警局人員編制、影響警方預算，目前也不得而知。一切就要看警察局每兩年向警察委員會提交評估的報告，其中的內容就會包括整體人員配置、工作量、服務目標、法律職責等。

E提案主要的推手是即將卸任的市議會華裔議長余鼎昂。早前他被問及如何保證社區的聲音能夠進入警力安排決策的過程，他回應稱，因為警力人員的安排決策是每兩年一次，因此在這個過程中就可以與社區溝通。

華裔社區普遍支持增加警力，像是步行巡警等。有關治安惡化、偷搶活動增多的說法層出不窮，此前華埠商戶團體就有發起反對削減警力的簽名運動，與主流社會「減少警察經費」（defund the police）的意見不一。