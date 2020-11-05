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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

東灣3加稅提案 大概率通過

記者劉先進／東灣報導
東灣多個城市的提案瞄準地稅或房產交易稅。（記者劉先進／攝影）
東灣多個城市的提案瞄準地稅或房產交易稅。（記者劉先進／攝影）

11月3日大選，東灣數個加稅提案票數大幅度領先，大概率通過。比如，屋崙加地稅的Measure Y建設債券提案、柏克萊對網路打車行程加稅的Measure GG提案，得票率均超60%。

屋崙Measure Y  地稅增加

截至發稿前，屋崙聯合學區提出的Measure Y建設債券提案，獲得7萬1239張選票，得票率77.28%，大概率能拿下。

Measure Y希望籌錢升級老化的設施，新建教室、廚房，將一所空置的學校改造成新的行政樓，以及更換廁所等。按法案，房東將被徵收更多地稅，來償還包括本金和利息在內的14億元額度。具體為，到2049至2050年前，每10萬元的房屋估值，將增加地稅55到60元。

柏克萊Measure GG  網路打車加稅

到發稿前，柏克萊對網絡打車行程加稅的Measure GG提案，獲得1萬8621張選票，得票率為60.05%，通過幾率頗高。

Measure GG認為，使用網絡打車App的車輛，使用城市基礎設施的次數與公共交通一樣多，甚至更多，卻不需要付費。要求對Uber、Lyft的每趟行程征收交通銷售稅（Transportation Sales Tax） ，每次行程收稅0.5元，每次共乘行程收費0.25元，收費為期20年，估計每年為市府帶來91萬的收入。

列治文 Measure U 政府增稅收

到發稿前，Measure U提案獲得1萬8749張選票，獲得73.03%的得票率，有很大希望通過。提案將改變營業執照稅的計算方法，以總收入為基礎征稅，而不是以雇員人數為基礎。執行新的稅率結構，約給市府帶來620萬的年收入，比現在的稅率多出320萬。

列治文企業目前每年支付234.10元的統一執照稅，25名員工以下，每名員工再收費46.80元，每增加一名員工收費40.10元。Measure U通過後，企業將支付其在列治文賺取總收入的某個百分比，具體取決於其業務性質和每個行業的指定比率。

根據提案，大多數企業將支付0.06%至0.68%的營業執照稅率。如，雜貨商若全年銷售額不超100萬，將支付0.06%的稅率。若銷售額在100萬至250萬間，將支付1%的稅率。如銷售額達到5000萬或以上，將支付2%的稅率。

少數行業的稅率結構將超過典型的稅率結構，包括槍支和彈藥，將按2.4%的稅率徵收，大麻將繼續按5%的稅率徵收。

柏克萊對網路打車行程加稅的Measure GG提案，獲得1萬8621張選票，得票...
柏克萊對網路打車行程加稅的Measure GG提案，獲得1萬8621張選票，得票率為60.05%，通過幾率頗高。（記者劉先進／翻攝）

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