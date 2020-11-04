加州20號提案大幅落後 支持者失望

李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

至截稿時州務卿辦公室發布的開票 結果，名為「加強假釋和財產犯罪刑度」公投案的加州 20號提案，在占總票數15.8%的已統計選票中，得到贊成票271萬0648張（35.6%），反對票490萬9973張（64.4%），反對票占壓倒多數，通過的可能性越來越小，令支持者失望。

加州20號提案如果最終獲得通過，將對2014年通過的加州47號提案（為部分盜竊罪和毒品罪減刑），以及2016年通過的加州57號提案（為非暴力犯罪者提供假釋機會），進行重新限制。被定為輕罪的某些犯罪行為將改為重罪，包括武器盜竊、偷車、信用卡盜用等。

加州第20號提案領導委員會成員及灣區 總監李少敏（Frank Lee）表示，任何社會都必須有法治，使大家能安居樂業，加州卻是這方面最差的五個州之一，舊金山更是在財產罪案方面成為全國最差的大城市。

李少敏說：「自由不等於讓人任意妄為。加州47號提案在六年前通過後，徹底失敗，民怨沸騰，持續偷竊、搶掠及暴力罪行不斷發生，每况愈下，是時候要制止了！若加州20號提案失敗，很難捲土重來，加州將長期陷於偷竊、搶掠及暴力罪行中，不見天日！」