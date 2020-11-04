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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統

編譯組/灣區3日電
賀錦麗選前在佛羅里達拉票。(Getty Images)
賀錦麗選前在佛羅里達拉票。(Getty Images)

至截稿時間，川白誰勝誰負還未分曉，川普在佛羅里達領先，白登在亞利桑納占先，但雙方在賓州、威州和密西根等十分接近，因此難分勝負；最重要的是，多個州有大量郵寄選票未計，特別是賓州。

白登如當選，賀錦麗就成為美國首位女性副總統；1984和2008兩次大選曾有女性副總統候選人，但她們都沒有當選。

川白在為數約10個關鍵州的角逐中，東岸的佛州、北卡和喬治亞最先開票，所以兩人在這三個州的勝負，直接影響到最後勝負；川普必須攻下這三州，如果被白登拿下其中一州，情況不利，但截至截稿時間，川普在這三州都領先。

佛州、北卡和喬治亞之後，下一關鍵，就是賓州。賓州之後，雙方下一主要戰場是「北中西部」(north mid-west)，川普在威密兩州占先，但白登在明州上了上風。

如果白登當選，賀錦麗就成為副總統，她將會在參院扮演重要角色。參院控制權是這次大選的重頭戲；如果參院仍由共和黨控制，則就算白登當選，將來推行新政，也必受共和黨控制的參院所阻，如果參院由民主黨控制，則白登推行新政，將較順利。

民主黨選前在參院占47席，但阿拉巴馬州現任民主黨參議員注定在這次選舉中無法連任，所以民主黨要參院翻盤，至少要多拿4席，才夠50席；如果民主黨拿到50席，賀錦麗作為副總統，就可在必要時，投下關鍵的一票。

至截稿時間，民主黨的候選人在科羅拉多勝出，另外在亞利桑納、緬恩和北卡都有勝望。

賀錦麗如當上副總統，將在加州留下參議員的空缺，空缺由誰補上，將掀動加州政壇。州法規定，州長紐森可任命接替人選，任期至2022年；有分折指出，紐森可能任命一名資深的政治人物，替補空缺，前任州長布朗可能成為人選。

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