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白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

大選開票至少到午夜後 舊金山晚上8時45分公布首輪結果

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山選務將在選舉夜美西8時45分公布第一輪開票結果。（本報檔案照片）
舊金山選務將在選舉夜美西8時45分公布第一輪開票結果。（本報檔案照片）

明晚（11月3日，周二）就是總統大選夜，開票過程必然吸引民眾關注。有專家學者特別在選前來為民眾支招，讓大家能夠更清晰了解開票過程的數據信息。

史丹福大學法學與政治教授帕斯利（Nathaniel Persily）是研究選舉的專家。他日前出席由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）的會議，闡述對於開票夜選舉數據的見解。

史丹福大學的法學與政治教授帕斯利（Nathaniel Persily）。（視頻截...
史丹福大學的法學與政治教授帕斯利（Nathaniel Persily）。（視頻截圖）

他指出，在開票夜午夜，應該就能夠知道大致情況。有兩種可能，一方面可能是已經有明顯的領先候選人，另一方面則可能選情緊咬，還需要再等待搖擺州的郵寄選票繼續開票。

多個搖擺州都位於東海岸，也就是等到加州午夜時，東岸的結果應該已經大致出爐。帕斯利指出，像是賓州、佛羅里達、喬治亞、俄亥俄和德州是他非常關心的搖擺州，這幾個州的結果也將決定贏家是誰。

帕斯利也開玩笑地說，預估本次的選舉得票差距，會比民調的數據咬的更緊，因為他自己是一個生性緊張的人。民調普遍顯示白登將贏得選舉。

選舉日白天的投票也可以成為媒體的關注點。（本報檔案照片）
選舉日白天的投票也可以成為媒體的關注點。（本報檔案照片）

此外他也建議媒體能夠更關注已經全部點票完成（fully reported）那些州的結果，並且對比四年前川普的得票率，而不是在有早期結果的時候就去預測誰贏誰輸。

同時在當天白天，票站的人數變化，社交距離之下排隊的時間，口罩的爭議，以及可能發生的選民衝突和暴力事件，都可以成為媒體的關注點。今年已經有大量的選民提前投票，預估選舉日出門投票的人數將較以往下降。

在舊金山，選舉日當晚將會有多輪的開票。8時票站關閉之後，首輪的點票結果將會是在晚上8時45分公布，這一輪的結果將主要是提前投票的結果數據。此後在9時45分和10時45分左右將會有更多的數據公布。選舉日之後，每天下午4時舊金山選務處將會定時公布最新結果。

開票 投票 搖擺州

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