遠距上課 灣區很多學生成績退步

灣區許多學生因遠距上課成績退步。(圖取自網路)

今年秋季學期線上遠距學習的第一輪成績報告部分已於日前寄出，許多學生成績一落千丈。灣區今秋各地學生不及格分數情況急速惡化，秋季第一學期的大部分時間，多數學生仍因新冠疫情 而接受線上教學。

紅木城杉聯合高中本周報告，今秋成績不及格學生比例自2019年19.7%上升至29%，增加了近50%。東灣康曲柯士達（Contra Costa）縣狄布洛（Mt. Diablo）聯合學區 報告也顯示，高中生成績退步嚴重。雖然灣區許多學區尚未完成成績單，但整體情況不佳。

新冠疫情大流行，3月中旬開始，加州 各級學校被迫關閉並改為遠距教學，州長紐森下令居家避疫。多校採不計分政策，因為許多學生沒有電腦和網路，並缺乏在家中適當的學習環境。

州府原本期望秋季重啟教園，但夏天確診病例數上升，加上教師工會以安全考量反對，加州大部分仍未受控制的地區今秋持續線上教學。不過，有了春季學期學習力降低的前車之鑑，學區堅持秋季必須計算線上出席情況與評分。家長與教師都認為，秋季學習情況較佳。即使如此，一般認為若能在教室學習更好。

教育工作者與學生表示，遠距主要問題是無法在家中專注於Zoom視訊螢幕，他們無法獲得原本在實體校園內的教師親身指導。學生學習有挑戰，包括以前高分學生。經濟不佳家庭困難更大，這樣做打擊弱勢學生。

17歲學生諾里(Sathvik Nori)認為，遠距學習成績退步並不意外，線上教學時間比實體少，學生更難跟上數學與科學等較難科目。