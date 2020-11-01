華埠「哈囉喂同樂日」做足防疫 孩子開心家長放心

孩子們在南瓜樂園玩得不亦樂乎。（記者黃少華／攝影）

第六屆「華埠 哈囉喂同樂日」（Chinatown Halloween Neighborhood Festival）的線下面對面活動部分，於10月31日在華埠都板街和天后廟街同時進行。

現場進行了「大畫家小畫家」繪畫創作、南瓜樂園、柔功門醒獅表演等活動。其中，在南瓜樂園活動中，每個家庭可以進去照相，然後一個孩子可以帶走一個南瓜。現場還有300個禮物袋派發給孩子，裡面裝有與萬聖節有關的工藝品、填充顏色本子等，孩子們可以帶回家慢慢玩。

都板街的繪畫坊為孩子們提供了學習和創作空間。（記者黃少華／攝影）

另外，以「家在華埠」為主題的自拍比賽於當天下午2時結束。代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）、第六區市議員楊馳馬（Matt Haney）、經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖、舊金山電影委員鄭可欣、CYC董事會主席麥浩妍、華埠商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）以及華埠男青年會（YMCA）行政主任Kari Lee等人士到場，為獲獎者頒發獎狀。

民選官員和社區領袖為家庭在華埠主題自拍比賽獲獎者頒發獎狀。（記者黃少華／攝影）

社區青年中心（CYC）是本次活動的主辦單位。行政主任溫靜婷（Sarah Wan）表示，由於受疫情 影響，今年無法像往年一樣搞大規模嘉年華會，過去非常驚險刺激的「鬼屋」也因為難以保持社交距離 而沒有推出。為確保正常進行的戶外活動能保持6呎社交距離，CYC在活動區域的地面上貼了提示標籤，不同攤位和物品也在擺設上盡量拉開距離。

CYC還製作了特別優惠宣傳冊，推介了17家參加本次活動的華埠商戶。公眾在10月31日和11月1日兩天前往這些商戶去購物，消費滿10元即可獲得10%的折扣優惠。溫靜婷說，此舉旨在吸引更多人來華埠消費。

早在10月23日，第六屆「華埠哈囉喂同樂日」的線上活動已經率先進行，包括短片創作比賽、哈囉喂服飾裝扮比賽、海報設計比賽等。