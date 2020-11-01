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加州740萬人已投票 官員：選舉夜難有結果

編譯組／灣區電
舊金山市府大樓設有投票站，讓人提早投票；還有中文寫著「投票中心」和「在此投票」。(Getty Images)
舊金山市府大樓設有投票站，讓人提早投票；還有中文寫著「投票中心」和「在此投票」。(Getty Images)

截至28日的統計，加州已有740萬人以郵寄選票方式投了票，比起2016年此時的280萬多了2.5倍；當然，加州不是唯一提早投票的州，截至28日，全美已有7300萬人投了票。不少人關心的是，那麼多人投了票，加州和其他州能否提早產生投票結果？

這個問題突然成為全美焦點，因為27日聯邦最高法院突然以5票對3票否決了威斯康辛州(Wisconsin)延長6天截止郵寄選票的要求，顯示在11月3日選舉日之後才寄到的郵寄選票可能不會被計算。這個裁決等於投下一個震撼彈，影響其他不少州，特別是今年爆發疫情，人們為了安全，空前地大量選擇以郵寄選票的方法投票。

聯邦最高法院28日對賓州和北卡州的延長要求作出裁決，容許這兩個「戰場州」延後三天截收郵寄選票。

對於選舉夜能否揭曉投票結果的問題，負責加州選舉事務的州務卿發言人馬伍德(Sam Mahood)說，答案是「不」，即選舉夜官方不會有正式的選舉結果。

馬伍德解釋說，11月3日是截止投票的日期，在截止投票之後，選務官員需要時間去計算每一張選票；所以在每次的選舉夜，無論媒體如何提早推斷(projecting)某候選人當選，都不是正式的官方結果，各縣選務局和州務卿必須在所有選票計算後，才會宣布正式結果。

他又解釋說，加州法律規定，各縣選務局在選後有30天計票的時間；對於今年的選舉，只要是在11月3日或之前寄出的郵寄選票，就算在11月3日之後17天內寄到，都是有效選票。

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