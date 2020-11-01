反16號提案團體最後造勢活動 多人響應

反16號提案團體在選前最後一周積極動員，在聖荷西Blossom Hill Ave及Almaden Expressway車流量相當高的路口舉牌。（草根團體提供）

反16號提案團體在選前最後一周積極動員，在加州 各處舉行活動，在車流量高的地方舉牌示威，希望能引起更多人共鳴，爭取更多選票。

反16號提案團體義工王晶表示，做為一個獨立選民，堅決反對第16號提案，美國 的價值觀最核心的是人人生而平等，第16號提案從根本上就與這個基本原則相反，提案將造成種族、膚色的歧視 合法化，不能接受。

反16號提案團體義工吳玲卉表示，第16號提案本身具有誤導性，寫著促進多元化，但其實只是刪除憲法裡人人平等的語句，並沒有提出如何促進多元化的方向；提案允許政府依照種族、性別等因素優待某些人或群體，必然使得其他人或其他群體受到不公平對待，法案對加州沒有意義，只會讓加州向下沉淪。

反16號提案團體31日也在聖荷西Blossom Hill Ave及Almaden Expressway車流量相當高的路口舉牌，希望引起駕駛、路人注意。草根團體表示，舉牌的兩個小時中，有相當多駕駛搖下車窗對他們比讚，甚至鳴笛支持、大喊No on Prop 16，讓他們相當感動。

草根團體表示，意外的是，有兩位非華裔青年主動參與了他們的活動，19歲的非裔Edan、白人Jeffery。Eden說，第16號提案通過後，自己可能因此得到特殊優惠，但他的好友Jeffery因為是白人，反而會受到不平等對待，整個法案是不公平的，大家應該是平等的個體，不應該因為膚色而有區別對待。