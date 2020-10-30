買旅館安置遊民 灣區3縣獲5800萬

州長紐森表示州府必須迅速採取行動，為受疫情威脅的加州遊民提供庇護住所。（圖片由州長辦公室提供）

州長紐森29日到訪西沙加緬度市一家汽車旅館 ，宣布「家居鑰匙」（Homekey）計畫最後一輪（第七輪）撥款，向9縣市17個項目注資1億2960萬元，取得982個單位來安置受疫情威脅的遊民。其中，舊金山灣區的阿拉米達縣、馬連縣、聖馬刁縣共獲得超過5800萬元。

阿拉米達縣獲2300萬元，從兩項目獲165單位。將用作臨時住房，正改造中，在2022年秋季前成為永久性住房。

馬連縣獲1810萬元，購置一處空置商業房地產改建為44單位臨時住房，以及將另一處70單位的汽車旅館改建為臨時住房。

聖馬刁縣獲1700萬元，以兩個項目為遊民提供臨時住房。

沙加緬度市獲250多萬元；西沙加緬度市獲620多萬元；太浩湖（Lake Tahoe）地區規畫署獲得240萬元；佛萊斯諾（Fresno）住房管理局獲1650萬元；洛杉磯縣獲1175萬元；洛杉磯市獲1580萬元。

舉行新聞發布會的這家汽車旅館，是全國首個「門匙計畫」實施項目，目前已經轉化成永久性住房。

Roomkey是州府與加州 汽車旅館簽約，提供2萬多名受疫情威脅的遊民居住。

Homekey則是繼Roomkey之後的下一階段工作，由州府和各縣市合作，收購和修復酒店、汽車旅館、空置公寓、住宅式護理設施安置遊民。

Homekey計畫已撥款8億3560萬元，通過48個縣市93個項目獲得6055單位，平均每個單位獲得成本為13萬8512元。

紐森7月宣布為Homekey提供6億元。此前，州議會已批准將這筆6億撥款作為2020-2021年度州預算的一部分。其中，5億5000萬元由州府通過聯邦冠狀病毒救濟基金撥付各市縣，另5000萬元由州府提供。

紐森還宣布與開發可負擔房屋的非牟利機構Enterprise Community Partners合作，分配4500萬美元資金。其中，2000萬元來自加州藍盾（Blue Shield），2500萬元來自凱瑟醫療機構，以補貼Homekey計畫的運營。