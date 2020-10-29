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百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

「中餐女王」江孫芸百歲辭世 傳奇一生落幕

記者李晗 / 舊金山報導
江孫芸2019年時的百歲虛歲生日派對。（記者李晗 / 攝影）
江孫芸2019年時的百歲虛歲生日派對。（記者李晗 / 攝影）

美國餐飲界地位崇高的「中餐女王」江孫芸（Cecilia Chiang），2020年10月28日於舊金山家中離世，享年100歲。江孫芸一生傳奇，曾經開設中餐廳掀起美國中餐的革命性改變，她的離世也宣告一個時代的落幕。

江孫芸的多年好友、前舊金山副市長何國杰（James Ho）透露，江孫芸在28日周三凌晨3時40分左右因自然原因去世，虛歲高齡已經101歲。

「不知道多麼傷心，」何國杰說，自己和江孫芸認識幾十年，經常一起吃飯喝酒，無話不談。他說，江孫芸在餐飲界的地位他人難以企及，別人很難學她那樣，因為江孫芸見得多，看得到，而且敢批判，同時又對人誠懇。

華埠高檔中餐廳「明店」（China Live）老闆陳繼錕（George Chen），與江孫芸也是家族世交，小時候在家中父輩的麻將活動中認識「江阿姨」，至今已有50年。陳繼錕透露，自己在周一就已經收到通知，得知江孫芸時日無多，特別前去她家探望。她周三離世時，兒子江一帆（Philip Chiang）和孫女都在身旁。

江孫芸生於1920年，本名孫芸，出身權貴世家，從小錦衣玉食，便也懂得中華美食的精粹。丈夫江梁曾經是商人，也是外交官。在歷經戰亂之後，她遷居日本，隨後在1959年來到舊金山。她初初來到舊金山時發現當地的中餐廳素質非常低下，因此大為震驚。她接著自己誤打誤撞創辦了高檔中餐廳「福祿壽」（The Mandarin），以行外人的角度走入餐飲界，卻一舉成名，讓「福祿壽」風靡全城，革新了美國人對中餐的印象。

●一絲不苟 清潔、餐具都講究

何國杰回憶道，自己最初做餐飲業的時候，很多地方都學習江孫芸。有些中餐廳不注重衛生清潔、擺盤、用餐氛圍等，但是江孫芸不一樣，清潔和裝潢、餐具瓷器、服務員制服都一絲不苟，做到最佳。同時他強調，江孫芸最厲害的就是對於舉辦宴會派對的把控，對於食物的深度了解讓她能夠知道出菜的順序、招呼賓客的步驟、餐食與酒水的搭配等等。

陳繼錕曾經在讀大學時在「福祿壽」打工。他回憶江孫芸作風嚴謹嚴格，她的座駕一靠近餐廳，店員們就會紛紛開始準備。「福祿壽」大獲成功之後，江孫芸也曾經開設分店，最後在90年代出售，自己則更多是作為諮詢顧問幫助其他餐廳。

晚年的江孫芸獨自居住在舊金山太平洋崗的公寓中，獲獎無數，名氣依舊不減當年。她雖然是百歲老人，但是生活起居也無需他人特別照顧。記者曾經在2019年在江孫芸家中採訪她，雖然她當時已99歲，但是依然身體硬朗，思路清晰，談論起如今美國中餐的問題依然頭頭是道。

●注重養生 每天睡10個小時

2019年9月，江孫芸虛歲滿100歲時，眾多社會名流和餐飲界的大廚都輪番幫她慶祝生日。何國杰也在去年幫她舉辦生日派對，並透露江孫芸酒量甚好，幾乎沒有人可以喝的過她，並且獨愛茅台酒。灣區赫赫有名的米其林星級廚師Alice Waters、Corey Lee幾乎都認江孫芸為導師，也都在去年為江孫芸舉行生日派對。

中餐在美國的發展和革新也備受爭議。何國杰認為華人界很難再出一個江孫芸這樣的傳奇人物。陳繼錕也說，江孫芸的離去非常令人傷悲，但是不能因為她的離世而停止對於中餐的創新。

至於活到100歲的秘訣，何國杰透露，江孫芸每天睡十個小時，非常注重休息，同時也懂得調節情緒，避免生氣，保持開心。

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）
江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）
江孫芸的傳記封面。（網絡照片）
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