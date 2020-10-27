紐森：加州死刑制度有種族偏見 非裔、西裔判死不成比例

州長紐森認為加州當今的死刑判決制度一直受種族主義影響。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）聯同六名現任和前任地方檢察長組成的加州 檢察長聯盟26日進行新聞簡報，共同向加州最高法院提交備忘錄，指出加州當前死刑判決制度以種族偏見和武斷方式實施，並不公平，並導致違憲的任意判決。

六名地方檢察長包括：舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）、康曲柯士達縣地檢長貝克頓（Diana Becton）、前洛杉磯地檢長賈西提（Gil Garcetti）、前舊金山地檢長賈斯康（George Gascon）、聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeffrey Rosen）、聖荷昆縣（San Joaquin）地檢長薩拉扎（Tori Verber Salazar）。

所提交備忘錄指出：「加州現行的死刑法，死刑是任意判處……且選擇接受死刑的被告受到因素影響，例如地理位置、被告是否由公辯律師長辦公室或法庭指定的律師代表，以及不被允許的因素，如被告和受害者的種族。缺乏程序要求，例如加重舉證責任和陪審團一致同意，擴大了武斷性，進一步違反了憲法規定的死刑保留給最壞情况的違法行為。」

紐森說：「加州現行的死刑判決制度，一直都受到種族主義的影響。自其誕生以來，美國 的死刑被不成比例地適用於其中，首先是被奴役的非洲人和非裔 美國人，後來又適用於獲得自由的非裔。我們清楚地表明，所有加州居民都有權得到公正的陪審團審判，這是一個生死攸關的問題。」

這是紐森在任州長期間首次向加州最高法院提交備忘錄，也是任何一名在任加州州長第一次向州最高法院提交備忘錄，聲稱死刑制度是以不公平和帶有種族偏見的。他表示，之所以提交這份備忘錄，是因為死刑犯在案件中的生死判决過程中需要得到保護，這種保護將由陪審團裁决中合理懷疑的一致性和證據的要求提供。

博徹思說：「我長期以來反對不可否認的殘酷和不公正的死刑做法。加州的死刑制度違反了憲法的保護和原則，不僅不符合人道社會的價值觀，而且是以種族偏見的管道實施的，在受害者是白人、或者被告是非裔或西裔的情况下，不成比例地判處死刑。」

賈斯康指出：「死刑並不能讓我們更安全，處決一個無辜的人有嚴重的風險，每次處決要花費3億元，而且這種做法違反了憲法。2012年以來，在洛杉磯被判死刑的23人中，有22人是有色人種。這種完全不同的適用範疇，是不公正法律制度的標誌。我懇請加州最高法院終止任意適用死刑的做法。」