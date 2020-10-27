灣區9縣新冠疫情 26日新增557例、4死

根據灣區舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區26日新冠肺炎 單日新增確診病例共557例，包括聖他克拉拉縣169例，阿拉米達縣98例，康曲柯士達縣69例，舊金山49例，聖馬刁縣74例，蘇諾瑪縣67例，馬連縣7例，納巴縣24例。蘇拉諾縣26日沒有通報病例。

灣區26日新冠肺炎單日新增死亡人數為4人，包括阿拉米達縣1人，蘇諾瑪縣2人，納巴縣1人。

截至26日下午5時，灣區累計確診數為11萬3107例，死亡1716例，加州累計確診數為90萬7514例，死亡1萬7367例，全美累計確診數為869萬9321例，死亡22萬5689例。

以下是灣區各縣26日的病例統計：

聖他克拉拉縣，24313（388死）

阿拉米達縣，23313（461死）

康曲柯士達縣，18763（242死）

舊金山，12152（140死）

聖馬刁縣，11149（159死）

蘇諾瑪縣，9312（136死）

蘇拉諾縣，7286（74死）

馬連縣，4858（100死）

納巴縣，1961（16死）