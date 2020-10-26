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調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

編譯組／矽谷25日電
聖他克拉拉縣最新調查發現，建築工地是新冠病例出現最多的工作場所。（Getty Images）
聖他克拉拉縣最新調查發現，建築工地是新冠病例出現最多的工作場所。（Getty Images）

矽谷新冠疫情控制成效超越加州和美國其他地區，但是每日新增病例仍然過百。聖他克拉拉縣衛生局的新調查發現，矽谷一些工作場所可能是傳播病毒的新窗口，但另一個傳播率較高的場所可能讓人感到意外。

聖他克拉拉縣衛生局主任柯迪（Sara Cody）上周表示，科學報告指出，大型集會，例如宗教聚會、重型機車集體出行和政治活動，只要有一名「超級傳播者」在其中，就能將病毒傳播給其他人。但因為聖他克拉拉縣目前仍禁止舉行大型集會，這種情況不太可能出現。

柯迪表示，調查顯示，在疫情期間住在家中但每日通勤上班的民眾，會產生一種錯誤的安全感。

柯迪說：「我們發現，這些民眾以為，被熟悉的家人、親戚、朋友傳染病毒的可能性遠遠低於陌生人。人們有這種錯覺是正常的。但事實上，被熟悉的人傳染病毒的風險可能比陌生人更高。」

與接觸追蹤不同，這項調查反向了解病人是如何被傳染的，並詢問病人是否知道傳播病毒給他們的人是如何染疫的。34%的受訪者表示，他們是被家人傳染，31%表示是在參加私人親友聚會時被傳染，22%表示是在工作時被傳染。至於病毒傳播者如何染疫，56%的受訪者表示，對方是在工作時感染，23%表示是在和親友相聚時感染。

這項調查針對從8月6日到9月30日，在兩周內出現三例以上新病例的24個工作場所進行檢視，發現：25%的工作場所涉及建築工地，餐飲服務業和餐廳占21%，零售業也占21%，反而人流量最多的宗教場所和超市，僅分別爆發過一次內部員工疫情，染疫人數只占4%。

柯迪說，將病毒傳播給他人的「攻擊率」（attack rate），住家為10%到30%，工作場所只有8%到11%。可見　許多人在工作場所染疫，回家後再傳染親友，因為在家中大家的警覺心降低，所以比工作場所的攻擊率更高。

聖他克拉拉縣縣議員查維斯（Cindy Chavez）表示，調查結果讓人們對防範工作場所病毒傳播的措施感到憂心。查維斯說，她注意到有些建築工地的工人並沒有戴口罩，而人口眾多的家庭是否有能力隔離染疫家人也是問題。查維斯說：「當我們問民眾他們有沒有能力在家自我隔離時，是假設他們的住家有足夠的空間可以隔離，我們必須解決這個問題。」

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