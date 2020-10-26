灣區9縣25日新冠疫情 新增1222例、4死

根據灣區舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區25日新冠肺炎 單日新增確診病例共1222例，包括聖他克拉拉縣465例，阿拉米達縣214例，康曲柯士達縣171例，舊金山71例，聖馬刁縣73例，蘇拉諾縣146例，蘇諾瑪縣37例，馬連縣45例。納巴縣25日沒有通報病例。

灣區25日新冠肺炎單日新增死亡人數為4人，包括聖他克拉拉縣2人和阿拉米達縣2人。

截至25日下午5時，灣區累計確診數為11萬2550例，死亡1712例，加州累計確診數為90萬4820例，死亡1萬7347例，全美累計確診數為863萬3194例，死亡22萬5215例。

以下是灣區各縣25日的病例統計：

聖他克拉拉縣，24144（388死）

阿拉米達縣，23215（460死）

康曲柯士達縣，18694（242死）

舊金山，12103（140死）

聖馬刁縣，11075（159死）

蘇諾瑪縣，9245（134死）

蘇拉諾縣，7286（74死）

馬連縣，4851（100死）

納巴縣，1937（15死）