我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

灣區9縣25日新冠疫情 新增1222例、4死

編譯組／灣區25日電

根據灣區舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區25日新冠肺炎單日新增確診病例共1222例，包括聖他克拉拉縣465例，阿拉米達縣214例，康曲柯士達縣171例，舊金山71例，聖馬刁縣73例，蘇拉諾縣146例，蘇諾瑪縣37例，馬連縣45例。納巴縣25日沒有通報病例。

灣區25日新冠肺炎單日新增死亡人數為4人，包括聖他克拉拉縣2人和阿拉米達縣2人。

截至25日下午5時，灣區累計確診數為11萬2550例，死亡1712例，加州累計確診數為90萬4820例，死亡1萬7347例，全美累計確診數為863萬3194例，死亡22萬5215例。

以下是灣區各縣25日的病例統計：

聖他克拉拉縣，24144（388死）

阿拉米達縣，23215（460死）

康曲柯士達縣，18694（242死）

舊金山，12103（140死）

聖馬刁縣，11075（159死）

蘇諾瑪縣，9245（134死）

蘇拉諾縣，7286（74死）

馬連縣，4851（100死）

納巴縣，1937（15死）

灣區 舊金山 新冠肺炎

上一則

22號提案 Uber阻過關 豪砸2億

下一則

反16提案 民調領先 華人團體振奮

延伸閱讀

灣區再添429確診、4死

灣區再添429確診、4死
疫情下 沙加緬度租金狂漲

疫情下 沙加緬度租金狂漲
紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響
灣區新增433例5死

灣區新增433例5死
金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了
灣區病例統計 新增577例28死

灣區病例統計 新增577例28死

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%