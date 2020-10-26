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選前1周 舊金山投票率己4成 各區選票投遞站周末開啟

記者李晗 / 舊金山報導
周末起全市各區都會有紅色投票箱，供選民投遞選票。（選務處提供）
周末起全市各區都會有紅色投票箱，供選民投遞選票。（選務處提供）

距離選舉還有大約一周，舊金山選民投票率已經接近四成。本周末（10月31日周六）開始，全市各區的選票投遞站的票箱（ballot dropbox）也將開啟，供附近選民投遞選票。

舊金山選務處目前已經收到超過20萬張選票，在共計54萬名的選民人數中，投票率已經有38%，接近四成。目前只有郵寄選票（Vote By Mail）和前往市政廳外投票中心投遞選票兩種主要的方式。20萬已經收回的選票中，絕大部分都是郵寄選票。市政廳外投票中心大約收到3500張票，海外已經軍隊的選票大約有5000多張已經寄回。

選務處中文發言人李懿莊說，傳統而言總統大選年的投票率都會非常高，像是2016年舊金山的投票率高達八成。今年的選前一周的投票率已經有四成，李懿莊說認為是因為大家都有遵循呼籲，提前投票，行使自己神聖的投票權。

參與投票的方式仍然有許多種，除了郵寄與前往市政廳的中心之外，本周末開始全市11區也將啟動選票投遞站。詳情可見：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations-san-francisco。到時候各區都會有紅色的票箱，附近的選民可以投遞選票。但是投遞站只能給選民投遞選票，不能夠現場提供選票給選民填寫。

如果要現場投票的選民，只有現在前往市政廳外的投票中心，或者選舉日去到家附近的投票站。11月3日選舉日，全市也會有588個投票站，選民可以根據自己的住址（郵編）所指定的票站去投票。如果選民決定選舉日參與投票，那麼住址附近的投票點的相關信息可以查詢列表：https://sfelections.sfgov.org/november-3-election-polling-place-and-ballot-drop-location-list

李懿莊特別說，如果有居住在散房的選民至今仍然沒有收到選票，可以撥打選務處中文熱線 (415) 554-4367報告並且申請補寄。

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