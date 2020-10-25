金山警局成立社區聯絡隊 反仇恨犯罪

（照片由市長辦公室提供）

前言

舊金山 市長布里德（London Breed）於2018年7月11日正式就任市長後，與本報合作，推出「市長話金山」專欄，隔周周日刊出，希望藉本報平台，宣介政見理念，與華裔社區及本報讀者互動交流，共同推動市政建設。

親愛的讀者：

新型冠狀病毒疫情不僅影響了我們的日常生活，而且我們知道，由於總統經常使用帶有歧視 性的言論，亞裔和華裔社區亦因此成了不公平對待的目標。可悲的是，我們常常看到了針對華人社區的暴力和歧視事件。

我們要確保任何因仇恨犯罪或其他因偏見所造成罪案的受害者，都知道舊金山市府和警察 局隨時凖備幫助他們。

正因如此，剛過去的一個星期，我宣佈了在舊金山警察局內成立一個新的社區聯絡隊，該隊伍是由隸屬警察局社區關係科的警員組成，他們將積極主動地支援社區在公共安全上的需求，並保證舊金山內不同社區都能夠與警方有良好的合作。

這些警員將會成為舊金山警察局各區分局、罪案調查科、傳媒聯絡組、地檢署和社區之間的聯絡人，並與各單位合作，以改善案情的溝通渠道，並隨時向罪案受害人通報案情更新與進展。

社區聯絡隊的警員將定期參加市內社區會議，目的是更熟悉社區、建立合作夥伴關係和信任。他們將向社區提供教育資源，以防止犯罪，並鼓勵市民舉報罪案。

此外，他們將提供安全講解，並幫助轉介社區民眾到專門處理仇恨犯罪和種族偏見事件的社區機構，讓他們取得資源。

當發生罪案時，社區聯絡隊亦將負責改善舊金山警察局對基於偏見事件的跟進調查，識別預防辦法，並幫助社區在刑事司法系統中得到幫助。

這個小組的成立，還基於我希望把不同社區團結起來，以反對任何歧視。

為同樣目的，舊金山人權委員會也發起了團結運動，該運動的重點是譴責和打擊舊金山市的任何歧視行為。

此外，我的「全民機會計劃」亦創立了一個跨文化的正義小組，由10名青年致力於在舊金山的亞裔及太平洋島嶼裔民社區和非裔社區之間建立青年聯盟。

在未來幾個月裡，社區聯絡隊將推廣為單一語言的社區設立犯罪舉報熱線，並通過使用「微信」等社交媒體平台改善舊金山警察局與單一語言居民之間的溝通。

我希望大家能繼續互相照顧，支持我們警察局在公共安全上的工作。

居家避疫、保持健康、掩蓋面部、挽救生命。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！